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«Увидели, что вчера произошло, и пришли». В Гродно под дождем стояла очередь подписаться за Тихановскую
30.05.2020 17:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно после задержания Сергея Тихановского и сторонников инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской продолжаются пикеты по сбору подписей за Светлану. Днем на площади Советской в очереди к палатке с подписными листами выстроилась большая очередь, в которой стояли около 150 человек.
— Да, собираем подписи потихоньку, — говорят волонтеры и подготавливают вторую палатку: на улице начинается дождь и поднимается сильный ветер.
Члены инициативной группы Светланы Тихановской волнуются, чтобы гродненцы не промокли — и организуют дополнительное место, где можно было бы спрятаться от ливня.
Люди, стоящие в очереди говорят, что дождь — не помеха.
— Мы увидели, что вчера произошло, поэтому и пришли сюда, чтобы так выразить свою солидарность с Сергеем Тихановским и другими задержанными, — говорят молодые гродненцы.
Также подписи собирают и в других городах. Например, на пикет в Лиде, куда сегодня, 30 мая, должен был приехать блогер, пришли несколько сотен человек (и стояли под проливным дождем) — стрим оттуда
Вечером 29 мая в Гродно на пикете задержали Сергея Тихановского и его соратников — всего более 10 человек. Днем 30 мая из официального сообщения МВД стало известно, что якобы пострадали два милиционера,
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«Увидели, что вчера произошло, и пришли». В Гродно под дождем стояла очередь подписаться за Тихановскую
В Гродно продолжаются пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Днем на площади Советской в очереди к палатке с подписными листами выстроилась большая...
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