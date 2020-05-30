«Увидели, что вчера произошло, и пришли». В Гродно под дождем стояла очередь подписаться за Тихановскую

Источник материала: Tut.by

В Гродно после задержания Сергея Тихановского и сторонников инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской продолжаются пикеты по сбору подписей за Светлану. Днем на площади Советской в очереди к палатке с подписными листами выстроилась большая очередь, в которой стояли около 150 человек.





— Да, собираем подписи потихоньку, — говорят волонтеры и подготавливают вторую палатку: на улице начинается дождь и поднимается сильный ветер.

Члены инициативной группы Светланы Тихановской волнуются, чтобы гродненцы не промокли — и организуют дополнительное место, где можно было бы спрятаться от ливня.





Люди, стоящие в очереди говорят, что дождь — не помеха.

— Мы увидели, что вчера произошло, поэтому и пришли сюда, чтобы так выразить свою солидарность с Сергеем Тихановским и другими задержанными, — говорят молодые гродненцы.









Также подписи собирают и в других городах. Например, на пикет в Лиде, куда сегодня, 30 мая, должен был приехать блогер, пришли несколько сотен человек (и стояли под проливным дождем) — стрим оттуда вело «Радыё Свабода», в телеграм-каналах есть видео очереди на пикете по бору подписей за Тихановскую в Жодино, поддержали Тихановских и в Светлогорске — семья Цепкало поставила там подпись за Светлану, Валерий высказался об инциденте в Гродно . Пикеты по сбору подписей, насколько нам известно, прошли и идут, несмотря на погоду, и в других городах страны. Если у вас есть фото и видео пикетов 30 марта — присылайте в наши соцсети или на почту nn@tutby.com.





Вечером 29 мая в Гродно на пикете задержали Сергея Тихановского и его соратников — всего более 10 человек. Днем 30 мая из официального сообщения МВД стало известно, что якобы пострадали два милиционера, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.



Машины команды Тихановского до сих пор стоят на улице Замковой в Гродно