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Как качественно отмыть жир в посуды

30.05.2020 18:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что делать, если образовалась гора грязной посуды, а моющее средство закончилось. Причем задача: не просто сполоснуть тарелки, а качественно отмыть жир. Правильный ответ: проверить лайфхаки в деле! 

Бумажные полотенца, сода, уксус и горчичный порошок. 

Тестирование

Если трапеза закончилась недавно и остатки пищи не успели зачерстветь на тарелках, знатоки советуют протереть их бумажным полотенцем. Вот так. А потом уже отправить в воду ополаскиваться.

Сода найдется на каждой кухне. И это неплохое моющее средство. Но вот сможет ли она заменить мыльное средство в борьбе с жиром? Посмотрим.     

Еще одно доступное средство - столовый уксус. Протираем им вилку, поливаем жирную тарелку… Минус – кислый аромат по всей кухне. Но ради чистоты потерпеть можно.  

Еще один вариант - горчичный порошок. Его называют природным средством для мытья посуды и расхваливают в интернете. Сухая горчица быстро превратилась в пасту. Занимательный процесс. Но будет ли результат? Сейчас узнаем.

Итоги и оценки 


Итак, 4 тарелки после сытного обеда вымыты народными средствами. 

1. Бумажные полотенца справились, но не на 100 %. Посуда блестит, но на ощупь чувствуются остатки жира. И все-таки это неплохой походный вариант.

2. У соды такой же результат. В общем и целом чисто, но вымыто не до скрипа.

3. Уксус победил пищевую грязь не хуже моющего средства. Только пахнет специфически и немного жжет чувствительную кожу рук. 

4. Горчичный порошок не зря хвалят! Посуда скрипит под пальцами! Высшая оценка.  

 
 
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Что делать, если образовалась гора грязной посуды, а моющее средство закончилось. Причем задача: не просто сполоснуть тарелки, а качественно отмыть жир. Правильный...
 
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