Источник материала: БT

Тестирование

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как качественно отмыть жир в посуды Что делать, если образовалась гора грязной посуды, а моющее средство закончилось. Причем задача: не просто сполоснуть тарелки, а качественно отмыть жир. Правильный...

Что делать, если образовалась гора грязной посуды, а моющее средство закончилось. Причем задача: не просто сполоснуть тарелки, а качественно отмыть жир. Правильный ответ: проверить лайфхаки в деле!Если трапеза закончилась недавно и остатки пищи не успели зачерстветь на тарелках, знатоки советуют протереть их бумажным полотенцем. Вот так. А потом уже отправить в воду ополаскиваться.Сода найдется на каждой кухне. И это неплохое моющее средство. Но вот сможет ли она заменить мыльное средство в борьбе с жиром? Посмотрим.Еще одно доступное средство - столовый уксус. Протираем им вилку, поливаем жирную тарелку… Минус – кислый аромат по всей кухне. Но ради чистоты потерпеть можно.Еще один вариант - горчичный порошок. Его называют природным средством для мытья посуды и расхваливают в интернете. Сухая горчица быстро превратилась в пасту. Занимательный процесс. Но будет ли результат? Сейчас узнаем.Итак, 4 тарелки после сытного обеда вымыты народными средствами.1. Бумажные полотенца справились, но не на 100 %. Посуда блестит, но на ощупь чувствуются остатки жира. И все-таки это неплохой походный вариант.2. У соды такой же результат. В общем и целом чисто, но вымыто не до скрипа.3. Уксус победил пищевую грязь не хуже моющего средства. Только пахнет специфически и немного жжет чувствительную кожу рук.4. Горчичный порошок не зря хвалят! Посуда скрипит под пальцами! Высшая оценка.