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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам Недопустимо ставить под угрозу безопасность и мирную жизнь людей в угоду проплаченным политическим амбициям и сомнительным мотивам. В стране продолжается сбор...

Недопустимо ставить под угрозу безопасность и мирную жизнь людей в угоду проплаченным политическим амбициям и сомнительным мотивам. В стране продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента. И этот процесс должен проходить строго в соответствии с законодательством. Сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам.Напомним, в соответствии с действующим законодательством, агитационный период еще не начался - любые митинги запрещены. Это прямое нарушение избирательного права.