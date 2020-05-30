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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам
30.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНедопустимо ставить под угрозу безопасность и мирную жизнь людей в угоду проплаченным политическим амбициям и сомнительным мотивам. В стране продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента. И этот процесс должен проходить строго в соответствии с законодательством. Сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома: "Для городской власти вопрос номер один - безопасность граждан. Город живет мирной жизнью, и мы обязаны ее обеспечивать. Есть закон о массовых мероприятиях, и есть избирательное законодательство. У нас идет этап сбора подписей. У нас в городе проходят пикеты. Достаточно много пикетов. У нас достаточно большая свобода выбора мест проведения пикетов. Но иногда мероприятие имеет большую вероятность превратиться в массовое. Есть люди, которые настроены на то, чтобы создавать обострение. И здесь уже работает законодательство о массовых мероприятиях. Я просто хочу напомнить, что у нас определены места. И есть закон о массовых мероприятиях, и этим законом и последующими нашими решениями, принятыми в городе, определены 6 мест, где можно проводить любое массовое мероприятие по уведомительному принципу. Просто направляешь заявление и, не ожидая никакого ответа, пожалуйста, собирайтесь. За 10 дней подали и дискутируйте, говорите, митингуйте. Мы предпримем любые решения для того, чтобы выполнить законодательство. На то мы и власть. Прошу граждан, родителей тоже прошу, чтобы подумали о себе, о своих детях, чтобы учитывать особенности сегодняшнего момента и понимать, какие процессы происходят. На любом массовом мероприятии те, кто организует, будь то власть, будь то какая-то группа людей, если организуют мероприятия, по закону обязаны обеспечить безопасность. Нарушители, которые на это идут, должны знать, что в данном случае нарушается закон".
Напомним, в соответствии с действующим законодательством, агитационный период еще не начался - любые митинги запрещены. Это прямое нарушение избирательного права.
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Недопустимо ставить под угрозу безопасность и мирную жизнь людей в угоду проплаченным политическим амбициям и сомнительным мотивам. В стране продолжается сбор...
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