ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Топ локаций для создания летнего контента в социальных сетях

30.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выходные - самое время выйти на фотоохоту. Но куда отправиться, если эпидемиологическая обстановка сужает круг потенциальных мест для съемки? Мы составили топ локаций для создания летнего контента в ваших социальных сетях и подготовили интерактив в инстаграм-аккаунте нашего канала. 

Лайфхаки по созданию красивых кадров и условия нашего марафона - у Дарьи Тарасовой. Повысить статистику публикаций в своем блоге и "заветное" попасть в тренды сегодня можно за естественность. Постановочные кадры сменить на сценарии жизненные, а вместо фильтров словить мягкий свет, тень от цветущих растений или силуэт фасада исторического здания. Потенциальные локации: от урбанистических пейзажей и парковых аллей Минска до рапсовых ландшафтов за пределами города. 

Топ локаций для создания летнего контента в социальных сетях


Рапсовое поле - номер один в топе локаций 


Эти ярко-желтые поля занимают во всех регионах страны сотни тысяч гектаров. Труд белорусских селекционеров и аграриев позволяет ежегодно собирать культуру с рекордной урожайностью. Помимо этого, рапс - настоящий маст-хэв каждого, кто этим летом собрался освежить свои соцсети. Не забывайте следить за солнцем, оптимальное время съемки на такой локации 8 часов вечера, так можно избежать резких теней на лице. Кстати, сменная одежда не будет лишней. 


Освежить свои соцсети можно в Ботаническом саду


Альтернатива есть и для тех, кто пропустил цветение нарциссов. Порелаксировать на природе и увидеть более 15 тысяч растений можно в Ботаническом саду. Фавориты посетителей - цветущие рододендроны и сирени. Последних в коллекции свыше 300 сортов. Некоторые приехали из Франции, Германии, Нидерландов, есть цветы и с минской пропиской. "Партизанка", "Нестерка" и "Павлинка", созданные белорусскими селекционерами в послевоенные годы, за эксклюзивную внешность вошли в реестр королевских ботанических садов Канады. Необязательно снимать на профтехнику. Красивую картинку сегодня куда быстрее сделать на смартфон. А придать образу в кадре нежности можно и из подручных средств. Во время этой съемки ни одна сирень не пострадала. Реквизит девушки принесли с собой.
Топ локаций для создания летнего контента в социальных сетях


Оригинальные локации для креативных съемок


Есть в нашей подборке и вариант для тех, кто не любит долго готовиться к съемке. Яркий островок в центре Минска на улице Веры Хоружей. Опознать колоритную постоялицу нам помогли дендрологи. Нет, это не сакура, а торинговидная яблоня, которая используется в озеленении в декоративных целях.  Наводка для тех, кто любит квесты, - отыскать пару экзотических мест можно и на территории водохранилища "Дрозды". Здесь и водопады, и фотогеничные мосты. Если поймать ракурс, в вашем портфолио окажутся зеркальные кадры с отражением воды.


Встречаем лето вместе с "Беларусь 1" 


Начало лета встречаем вместе с "Беларусь 1". Мы решили раскрасить ваши будни и провести марафон атмосферных снимков. Самые креативные фото попадут в аккаунт нашего канала. Что нужно делать? Сфотографироваться на фоне цветущих растений или в локации вашего города, разместить фото в своем аккаунте, поставить хештег #ЛетниймарафоннаБ1, отметить аккаунт @belarus_1 И ждать свое фото в подборке! 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные - самое время выйти на фотоохоту. Но куда отправиться, если эпидемиологическая обстановка сужает круг потенциальных мест для съемки? Мы составили топ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика