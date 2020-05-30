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Топ локаций для создания летнего контента в социальных сетях
30.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыходные - самое время выйти на фотоохоту. Но куда отправиться, если эпидемиологическая обстановка сужает круг потенциальных мест для съемки? Мы составили топ локаций для создания летнего контента в ваших социальных сетях и подготовили интерактив в инстаграм-аккаунте нашего канала.
Лайфхаки по созданию красивых кадров и условия нашего марафона - у Дарьи Тарасовой. Повысить статистику публикаций в своем блоге и "заветное" попасть в тренды сегодня можно за естественность. Постановочные кадры сменить на сценарии жизненные, а вместо фильтров словить мягкий свет, тень от цветущих растений или силуэт фасада исторического здания. Потенциальные локации: от урбанистических пейзажей и парковых аллей Минска до рапсовых ландшафтов за пределами города.
Рапсовое поле - номер один в топе локаций
Эти ярко-желтые поля занимают во всех регионах страны сотни тысяч гектаров. Труд белорусских селекционеров и аграриев позволяет ежегодно собирать культуру с рекордной урожайностью. Помимо этого, рапс - настоящий маст-хэв каждого, кто этим летом собрался освежить свои соцсети. Не забывайте следить за солнцем, оптимальное время съемки на такой локации 8 часов вечера, так можно избежать резких теней на лице. Кстати, сменная одежда не будет лишней.
Освежить свои соцсети можно в Ботаническом саду
Альтернатива есть и для тех, кто пропустил цветение нарциссов. Порелаксировать на природе и увидеть более 15 тысяч растений можно в Ботаническом саду. Фавориты посетителей - цветущие рододендроны и сирени. Последних в коллекции свыше 300 сортов. Некоторые приехали из Франции, Германии, Нидерландов, есть цветы и с минской пропиской. "Партизанка", "Нестерка" и "Павлинка", созданные белорусскими селекционерами в послевоенные годы, за эксклюзивную внешность вошли в реестр королевских ботанических садов Канады. Необязательно снимать на профтехнику. Красивую картинку сегодня куда быстрее сделать на смартфон. А придать образу в кадре нежности можно и из подручных средств. Во время этой съемки ни одна сирень не пострадала. Реквизит девушки принесли с собой.
Оригинальные локации для креативных съемок
Есть в нашей подборке и вариант для тех, кто не любит долго готовиться к съемке. Яркий островок в центре Минска на улице Веры Хоружей. Опознать колоритную постоялицу нам помогли дендрологи. Нет, это не сакура, а торинговидная яблоня, которая используется в озеленении в декоративных целях. Наводка для тех, кто любит квесты, - отыскать пару экзотических мест можно и на территории водохранилища "Дрозды". Здесь и водопады, и фотогеничные мосты. Если поймать ракурс, в вашем портфолио окажутся зеркальные кадры с отражением воды.
Встречаем лето вместе с "Беларусь 1"
Начало лета встречаем вместе с "Беларусь 1". Мы решили раскрасить ваши будни и провести марафон атмосферных снимков. Самые креативные фото попадут в аккаунт нашего канала. Что нужно делать? Сфотографироваться на фоне цветущих растений или в локации вашего города, разместить фото в своем аккаунте, поставить хештег #ЛетниймарафоннаБ1, отметить аккаунт @belarus_1 И ждать свое фото в подборке!
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Выходные - самое время выйти на фотоохоту. Но куда отправиться, если эпидемиологическая обстановка сужает круг потенциальных мест для съемки? Мы составили топ...
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