«Что творится с обезумевшим электоратом сомнительного кандидата?» Чиновники и сенаторы - о событиях в Гродно

Источник материала: Tut.by

После вчерашнего пикета в Гродно по сбору подписей и задержания блогера Сергея Тихановского и еще минимум девяти человек, белорусские чиновники, депутаты и сенаторы в соцсетях высказали свои мнения. TUT.BY собрал их.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак заметил, что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей может превратиться в массовое мероприятие, сообщает телеграм-канал ATN NEWS :

— Во время предвыборной кампании эмоций всегда немного больше, иногда на каких-то ее этапах одни события каким-то образом смешиваем с другими. Есть закон о массовых мероприятиях, а есть избирательное законодательство. Так вот у нас проходит этап сбора подписей. Существует стремление проводить это мероприятие в местах, где большое скопление людей. У нас, конечно, нет каких-то жестких ограничений, но иногда это мероприятие имеет большую вероятность превратиться в массовое, тем более, когда есть люди, настроенные на создание какого-либо обострения, а здесь уже работает другое законодательство — о массовых мероприятиях.

Напомним, согласно законодательству, сбор подписей избирателей может осуществляться в форме пикетирования. Получение разрешения на проведение пикетирования для указанных целей не требуется, если оно проводится в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами. В Минске, например, пикеты по сбору подписей проводить запрещено: на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостах и путепроводах, проезжей части автодорог и в подземных переходах;

на расстоянии менее 200 метров от резиденций президента, зданий Палаты представителей и Совета Республики, а также Совета министров;

не менее 50 метров должно быть до зданий республиканских органов госуправления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, диппредставительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, территорий организаций, обеспечивающих обороноспособность и безопасность государства;

на центральных площадях Минска: Октябрьской, Независимости, Победы, Якуба Коласа, Государственного флага и Привокзальной. Во всех остальных местах пикеты по сбору подписей разрешены.

Директор гимназии № 10 Минска, член Совета Республики Национального собрания, Марина Ильина на своей странице в Facebook возмутилась пикетом в Гродно и написала, что не хочет повторения сценариев массовых беспорядков как в Украине. У поста — более 2,3 тысяч комментариев, много возмущенных и откровенно оскорбительных.

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк на своей странице Вконтакте поддержал Ильину.

«Не могу пройти мимо десятка ботов, которые пытаются очернить власть и мою коллегу из Совета Республики. Что творится с обезумевшим электоратом сомнительного кандидата? Других слов подобрать о кампании Тихановского не могу. Когда он привозит на пикеты по 20−50 человек и выстраивает их в очередь, когда не может ответить ни на один неудобный вопрос, называя это провокацией? Позволяет себе оскорблять людей?»

На сайте Коммунистической партии Беларуси ситуацию в Гродно прокомментировал первый секретарь ЦК Компартии Алексей Сокол: «Абсурдна сама ситуация. На видео женщина несколько раз спрашивает у блогера про его программу, после чего начинается драка. Во-первых, что это за странный формат? Сбор подписей не может проходить в форме митинга, агитация сейчас запрещена. На видео же он с рупором, что-то кричит в мегафон, говорит лозунги, общается с толпой. Тем не менее, ответить на простой вопрос он не смог — ясно, что никакие выборы ему не нужны. Отрабатывается технология сбора сторонников, причем идеологически он максимально „аморфен“ — не относит себя ни к какому течению, это человек из ниоткуда и он просто „против Лукашенко“. Очевидно, такова задумка политтехнологов.

Во-вторых, на мой мужской взгляд, это просто хамоватый и грубый человек. Посмотрите, как он разговаривал с женщиной. До этого Тихановский неоднократно цеплялся к работникам милиции, на его канале есть целая серия видео по данной тематике — а теперь нас уверяют, что это была „провокация“. Это человек сам, очевидно, постоянно нарывается, ему нужны скандалы для раскрутки.

СМИ правы, когда пишут о провокации. Только провокация — это вся кампания этого Тихановского. Обратите внимание, насколько сейчас активны соцсети и форумы, особенно портал „Онлайнер“. Это дело рук, скорее всего, так называемой „фабрики троллей“. Это инструмент пропаганды; им без разницы, на кого работать — сегодня они пишут комментарии про Тихановского, а завтра — про какого-нибудь Ивановского. Такой случайный человек никогда не будет иметь устойчивой поддержки, но один раз его можно использовать, например, для сбора „плошчы“.

Но что касается якобы небывалой массовости акций (а так это подается в СМИ), то этот человек — профессиональный пиарщик, снимал рекламные ролики, занимался маркетингом в социальных сетях. Грубо говоря, он умеет из 100 человек сделать картинку на несколько тысяч, и подать это как страшный протест. Поэтому нужно верить своим глазам и не верить картинке в СМИ.

И, наконец, хотелось бы вернуться к той женщине с видео. На ее примере понятно, как он и ему подобные планируют работать с несогласным электоратом — вообще никак. Им не надо убеждать людей, потому что, по сути, им нечего предложить. Он и его команда выполняет одну единственную задачу — сбора „площади“ при поддержке Ютуба и соцсетей».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Известный трансплантолог, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо также высказал свое мнение. Его цитирует телеграм-канал ATN NEWS :

«Дорогие друзья!!! Несмотря на большую занятость, обусловленную всем известной эпидемиологической обстановкой, хочу высказать свое мнение к происходящим в стране политическим событиям. Сегодня наша страна переживает очередной, очень важный этап в своей независимой истории. Электоральная кампания по выборам президента — это проверка общества на прочность, возможность высказать свою гражданскую позицию и принять реальное участие в определении пути развития страны на ближайшие год. Очень жаль, что некоторые кандидаты в кандидаты на пост президента используют это непростое время для проведения предвыборной агитации и сомнительной саморекламы, ведут себя предельно некорректно, постоянно провоцируют людей, оскорбляют власть и пытаются всячески принизить наши с вами общие достижения, что один их них наглядно продемонстрировал накануне. С моей точки зрения это делается для того, чтобы отвлечь нас от решения имеющихся проблем, переключить внимание людей и посеять недоверие в обществе. Деструктивное поведение и провокации это путь в никуда. Это не может вызывать никакой другой реакции кроме возмущения. Пользуясь возможностью хочу призвать всех участников этого процесса вести дискуссию предельно корректно, не дестабилизировать обстановку в стране и не провоцировать власть на ответные действия. Ведите себя прилично. Жизнь после выборов не заканчивается и только вместе мы, граждане Республики Беларусь, сможем сохранить нашу независимость и решить все проблемы».

Вечером 30 мая в фейсбуке появилось также эмоциональное обращение экс-депутата, главы Федерации легкой атлетики Вадима Девятовского. «Почему именно перед выборами из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями, не имеющие за собой должного опыта и понимания происходящих процессов, как внутри страны, так и на внешнем векторе отношений Беларуси с другими странами? Кто мешал им, этим людям, которые будоражат сегодня наше общество и переворачивают все с ног на голову, проявлять свою активность задолго до президентской кампании, продвигая в интересах страны и нашего общества свои идеи в цивилизованной форме?»

Что произошло на пикете в Гродно

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .