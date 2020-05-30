ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Теме поддержки талантливой молодежи посвящена очередная серия проекта "На контроле Президента"

30.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого потенциала страны и более миллиона рублей на развитие будущих ученых направлено для поощрений в течение года. Грантами и стипендиями отметят победителей республиканских и международных конкурсов и олимпиад. 

Кто они - современные белорусские гении? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только - в новой серии проекта "На контроле Президента" - "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" - смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого...
 
Новости дня
Новости общества
 
Топ локаций для создания летнего контента в социальных сетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика