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Теме поддержки талантливой молодежи посвящена очередная серия проекта "На контроле Президента"
30.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого потенциала страны и более миллиона рублей на развитие будущих ученых направлено для поощрений в течение года. Грантами и стипендиями отметят победителей республиканских и международных конкурсов и олимпиад.
Кто они - современные белорусские гении? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только - в новой серии проекта
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Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого...
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