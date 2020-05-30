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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теме поддержки талантливой молодежи посвящена очередная серия проекта "На контроле Президента" Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого...

Белорусских вундеркиндов денежно поощрят до 2031 года. Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства. Около 700 тысяч рублей на опеку творческого потенциала страны и более миллиона рублей на развитие будущих ученых направлено для поощрений в течение года. Грантами и стипендиями отметят победителей республиканских и международных конкурсов и олимпиад.Кто они - современные белорусские гении? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только - в новой серии проекта- "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" - смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".