Задержанного гродненского активиста Николая Саляника из РОВД увезли в больницу

Источник материала: Tut.by

Стало известно, что задержанный утром 30 мая гродненский активист Николай Саляник находится в городской больнице № 4 в Гродно. Туда его перевезли из РОВД Ленинского района после задержания и гипертонического криза. Информация об этом появилась на сайте «Народная Грамады».



Николай Саляник с рупором на ступеньках УВД Гродненской области. Вечером 29 мая он был «модератором» встречи защитников Тихановского и милиции. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Утром начал интересоваться судьбой задержанных активистов, там меня направили на ул. Академическую к зданию областного УВД. Спустя полчаса моего пребывания там, подъехал микроавтобус с семью сотрудниками ОМОНа, которые без предъявления документов и представления затолкали меня и отвезли в Ленинский РОВД на ул. Дубко, — рассказал активист. — Там меня продержали более 3 часов… без еды, воды и лекарств. …Мне стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь. Медицинские работники констатировали, что у меня случился гипертонический криз и требуется срочная госпитализация, после чего меня отвезли в городскую больницу № 4 (бывшую АЗОТовскую) в сопровождении капитана и сержанта милиции, которые сейчас находятся в коридоре и охраняют мою палату № 6.

Что произошло на пикете в Гродно

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .