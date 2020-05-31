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Брутальный Минск: ТЭЦ, старые самолеты и «кладбище башенных кранов»

31.05.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске немало интересных урбанистических пейзажей. Знаменитое «кладбище башенных кранов» в Шабанах, самолеты в Боровой, трубы ТЭЦ и железнодорожные развязки, гигантские парники и старые водонапорки, — иногда эти места напоминают декорации к постапокалиптическим и киберпанковским фильмам. Фотослужба TUT.BY посмотрела на город с брутальной стороны.












 
Теги: Минск
 
 
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В Минске немало интересных урбанистических пейзажей. Знаменитое «кладбище башенных кранов» в Шабанах, самолеты в Боровой, трубы ТЭЦ и железнодорожные развязки,...
 
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