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Брутальный Минск: ТЭЦ, старые самолеты и «кладбище башенных кранов»
31.05.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске немало интересных урбанистических пейзажей. Знаменитое «кладбище башенных кранов» в Шабанах, самолеты в Боровой, трубы ТЭЦ и железнодорожные развязки, гигантские парники и старые водонапорки, — иногда эти места напоминают декорации к постапокалиптическим и киберпанковским фильмам. Фотослужба TUT.BY посмотрела на город с брутальной стороны.
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В Минске немало интересных урбанистических пейзажей. Знаменитое «кладбище башенных кранов» в Шабанах, самолеты в Боровой, трубы ТЭЦ и железнодорожные развязки,...
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