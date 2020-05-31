Брутальный Минск: ТЭЦ, старые самолеты и «кладбище башенных кранов»

Источник материала: Tut.by

В Минске немало интересных урбанистических пейзажей. Знаменитое «кладбище башенных кранов» в Шабанах, самолеты в Боровой, трубы ТЭЦ и железнодорожные развязки, гигантские парники и старые водонапорки, — иногда эти места напоминают декорации к постапокалиптическим и киберпанковским фильмам. Фотослужба TUT.BY посмотрела на город с брутальной стороны.











































