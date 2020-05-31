С 31 мая по 1 июля действует запрет на добычу сома

Источник материала: Полымя

Сом – самый крупный пресноводный хищник в водах Беларуси, ценная промысловая рыба, которая нерестится позже основной массы всех весенне-нерестующих рыб, обитающих в стране. Температура воды для его комфортного размножения должна быть не ниже 16 градусов, а нерест у сома совершается не в один, а в несколько приемов.





В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства с 31 мая по 1 июля, а в Брестской и Гомельской областях – с 19 мая по 20 июня, с 1 ноября по 31 марта в рыболовных угодьях устанавливается запрет на добычу сома обыкновенного.

Лов сома в запретный период квалифицируется по ч. 1 ст. 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Добыча рыбы или других водных объектов без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями и способами, а равно покушение на такую добычу» и влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, которые послужили орудием или средством совершения преступления.