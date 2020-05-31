«В 94-м слушала здесь же Лукашенко». 81-летняя Галина Филипповна растрогала людей на встрече с Тихановским

Источник материала: Tut.by

81-летняя Галина Филлиповна Андрейчик на встречу с блогером Сергеем Тихановским в Гродно приехала с почтальоном: говорит, семья была занята важным событием — выпускным из начальной школы внука, — а на пикет пожилой женщине очень хотелось. Тогда она попросила местную сотрудницу почты подвезти — и поехала с окраины города в центр. Говорит, так спешила и волновалась, что забыла свою трость, а ходит ведь с трудом. В итоге у нее получилось поговорить с блогером — и стать трогательной «звездой» встречи.





Напомним, 29 мая в Гродно проходил пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую, на который приехал пообщаться с жителями областного центра и блогер Сергей Тихановский. Сначала встреча проходила без происшествий, а потом блогера и еще девять человек задержали.

Но до брутального задержания на пикете все происходило так же, как и в других городах: сбор подписей, общение и селфи. Галина Филипповна какое-то время стояла в стороне. Но Сергей, так получилось, сам подошел к бабушке, люди расступились — и она начала говорить. Своими словами она растрогала и самого Тихановского, и людей, стоявших рядом, и белорусов, смотревших стрим с пикета.





— Я посмотрела ваши стримы и поняла, что ведь не было такого развала, как он допустил. Поэтому спасибо, что вы вышли на улицу. Не бойтесь. Не бойтесь, — повторяет женщина. — Если я умру, я все же буду знать, что сделала глоток свободы. Спасибо, деточка, спасибо, сыночек.

Люди зааплодировали, Тихановский проводил Галину Филипповну к столику, где собирали подписи, чтобы та оставила и свою.





Назавтра, вспоминая свою речь на пикете, Галина Филипповна говорит, что все получилось спонтанно и сумбурно.

Она уже несколько раз пересмотрела стрим с той встречи, а потом и кадры задержания блогера. Говорит, разволновалась и сейчас сильно переживает за задержанных.

А еще сожалеет, что не подготовилась как следует.

— Мне не было страшно, я не боялась, внутри, кажется, была очень спокойная, но только почему-то предательски тряслись ноги и руки, — вспоминает женщина.





Галина Филипповна — кандидат экономических наук. Рассказывает, что работала и в Купаловском университете, и в медуниверситете, и в других вузах Гродненщины. Читала лекции сначала по политэкономии, а потом по экономике. На пенсию вышла только в 2011 году, когда сильно заболела. А до этого активно преподавала и занималась научной деятельностью. И сейчас, несмотря на болезни и операции — ноги плохо ходят, пальцы не слушаются, — старается быть активной. Насколько получается. Во всяком случае, Сеть спасает: сын купил планшет и женщина стала активно осваивать интернет. Например, просмотрела все ролики на YouTube-канале Тихановского. Говорит, что стала его сторонницей и преданной фанаткой. А еще, благодаря видеороликам блогера, она смогла увидеть, как живут люди в больших городах и маленьких деревнях.

— Там же нищета, посмотрите, какая, — говорит Галина Филипповна.





Сама она на материальное положение не жалуется. Имея более 50 лет общего трудового стажа, получает, как говорит, достойную пенсию. Но вот что касается других людей ее возраста, она, послушав выступление людей, говорит, удивлялась и зарплатам, и маленьким пенсиям. Женщина только качает головой и говорит, что не представляет, как живут другие. Ей же помогают дети.

— Мы ей говорим, чтобы тратила свои деньги на себя, — улыбается сын женщины Дмитрий. Живут они большой семьей в доме в микрорайоне Зарица на окраине города.

Галина Филипповна кокетливо рассказывает, что недавно в интернет-магазине заказала новые платья. Но признается, что мысли заняты отнюдь не новой одеждой — больше она думает о ситуации в стране, о положение экономики и говорит, что недовольна принципами управления.

Рассказывает, что видит Беларусь в будущем парламентской республикой с конституцией 1994 года. Также, уверена, что люди и местную власть будут выбирать самостоятельно. Но доживет ли до таких перемен — не уверена.





— Муж мой умер, так и не дождавшись ничего, — вздыхает бабушка и вспоминает, как в 90-е люди жили с «какой-то надеждой на что-то новое и хорошее».

— Может быть, и не было достатка, но была какая-то другая атмосфера. Вот это важно, — рассуждает Дмитрий.

Галина Филипповна же рассказывает, что в 1994 году поверила тогда еще кандидату в президенты Александру Лукашенко и 26 лет назад пришла на встречу с ним в Гродно, которая проходила тогда на той же площади Советской, но только чуть дальше — около здания Дворца текстильщиков. Говорит, что тогда люди тоже жили в ожидании перемен.

— Он выдвинул лозунг, что идет против коррупции и, в частности, расскажет нам, гродненцам, почему убили председателя облисполкома Дмитрия Арцименю. Но ничего не рассказал. Лукашенко добирался в Гродно на старом «Москвиче» вместе с представителем инициативной группы — каким-то отставным военным. Когда они ехали из Минска, то останавливались около почтовых отделений и звонили сюда, рассказывая, что вот-вот подъедут. Якобы их преследуют и очень тяжело ехать. Я тогда работала доцентом в ГрГУ и, взяв студентов, пришла на встречу. И вот мы ждем. Он все звонит — не расходитесь. Снова ждем. И вот появляется Лукашенко — худенький, бедненький. Сказал речь: страна в опасности, Беларусь пронизана коррупцией. Но он, мол, знает, как все исправить, обещает сделать это. Знаете, мы же и правда переживали за то, что его убьют. Так он все открыто говорил, выворачивая все наизнанку, показывая негатив! Я тогда проголосовала за него, поверив. Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: «Мой народ», то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование. Я была поражена. Все время сейчас себя спрашиваю: «Как же мы все дальше будем жить?».



Галина Филипповна и ее сын

Тогда, в 90-е, говорит Галина Филипповна, были надежды и вера, что «можно вывести страну на прогрессивный путь».

— А сейчас что?

А сейчас бабушка следит за избирательной кампанией и поездками по Беларуси Тихановского.

— Только трудно набирать на компьютере, а так я YouTube пересмотрела все-все встречи Тихановского. Он же для меня стал как родной, я его и на встрече сыном назвала, — улыбается Галина Филипповна.

Сейчас в семье только и обсуждений вчерашнего инцидента с задержанием блогера. Сын Дмитрий вздыхает с сожалением: не успели с его сыном, внуком Галины Филипповны, пообщаться с Тихановским.

— Слишком поздно стартанули с выпускного и тренировки. Бабушка уже выступила, мы смотрели в интернете. А потом случился брутальный разгон.

В семье спонтанным выступлением Галины Филипповны гордятся и полностью поддерживают ее позицию.





— Знаете, я ведь болею, и все мысль крутится, что вот-вот умру. А потом спрашиваю себя: какая у меня гражданская позиция? Что я сделала, чтобы что-то изменить? И так я решила, что должна рассказать всем о том, что чувствую, донести свои мысли и обратиться к народу. Поэтому и попросила отвезти меня на площадь Советскую, где проходят пикеты. Я увидела много молодых людей, которые хотят что-то изменить, которые хотят жить нормально. И я хочу. Доживу, детки?

Что произошло на пикете в Гродно

29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Сейчас Тихановский и еще 6 его соратников в ИВС в Минске , возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com