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В Беларуси дожди, грозы и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

31.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь во власти непогоды. Сегодня нас вновь ожидают дожди, грозы и сильный ветер. В стране  штормовое предупреждение. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Тем не менее, последний весенний день все же порадует теплом. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Завтра также будет ветрено и дождливо.


 
 
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Беларусь во власти непогоды. Сегодня нас вновь ожидают дожди, грозы и сильный ветер. В стране  штормовое предупреждение. Синоптики объявили оранжевый уровень...
 
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