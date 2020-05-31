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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси дожди, грозы и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение Беларусь во власти непогоды. Сегодня нас вновь ожидают дожди, грозы и сильный ветер. В стране штормовое предупреждение. Синоптики объявили оранжевый уровень...

Беларусь во власти непогоды. Сегодня нас вновь ожидают дожди, грозы и сильный ветер. В стране штормовое предупреждение. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Тем не менее, последний весенний день все же порадует теплом. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Завтра также будет ветрено и дождливо.