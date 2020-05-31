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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске появилась первая инклюзивная кофейня Комфорт в кафе обеспечен каждому. Для людей на коляске - отдельный лифт, для незрячих - кружки со шрифтом Брайля. Кроме кофе, здесь предложат и свежую выпечку....

Комфорт в кафе обеспечен каждому. Для людей на коляске - отдельный лифт, для незрячих - кружки со шрифтом Брайля. Кроме кофе, здесь предложат и свежую выпечку. Прямо на месте бариста в специальной печи выпекает круассаны. В ближайшее время меню с десертами расширят.Кофейня - итог социального проекта "Инклюзивный бариста", которому уже два года. Именно тогда организаторы проекта ездили по Беларуси и обучали ребят с инвалидностью профессии бариста.