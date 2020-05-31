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В Минске появилась первая инклюзивная кофейня
31.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКомфорт в кафе обеспечен каждому. Для людей на коляске - отдельный лифт, для незрячих - кружки со шрифтом Брайля. Кроме кофе, здесь предложат и свежую выпечку. Прямо на месте бариста в специальной печи выпекает круассаны. В ближайшее время меню с десертами расширят.
Кофейня - итог социального проекта "Инклюзивный бариста", которому уже два года. Именно тогда организаторы проекта ездили по Беларуси и обучали ребят с инвалидностью профессии бариста.
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Комфорт в кафе обеспечен каждому. Для людей на коляске - отдельный лифт, для незрячих - кружки со шрифтом Брайля. Кроме кофе, здесь предложат и свежую выпечку....
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