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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греция начала избавляться от одноразового пластика С 1 июля 2021 года в стране не будет одноразового пластика, заявил министр окружающей среды Греции Костис Хатзидакис, сообщает газета Kathimerini. Из государственного...

С 1 июля 2021 года в стране не будет одноразового пластика, заявил министр окружающей среды Греции Костис Хатзидакис, сообщает газета Kathimerini.Из государственного сектора одноразовый пластик будет убран с 1 января 2021 года, тогда как рынку будет дан год, чтобы приспособиться к новым условиям.Как сообщила пресс-служба министерства, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы и тарелки.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите