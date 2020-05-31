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Греция начала избавляться от одноразового пластика

31.05.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 1 июля 2021 года в стране не будет одноразового пластика, заявил министр окружающей среды Греции Костис Хатзидакис, сообщает газета Kathimerini.

Из государственного сектора одноразовый пластик будет убран с 1 января 2021 года, тогда как рынку будет дан год, чтобы приспособиться к новым условиям.

Как сообщила пресс-служба министерства, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы и тарелки.

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С 1 июля 2021 года в стране не будет одноразового пластика, заявил министр окружающей среды Греции Костис Хатзидакис, сообщает газета Kathimerini. Из государственного...
 
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