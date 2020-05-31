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Самые оживленные магистрали Минской области модернизируют. Когда поедем по новым трассам?
31.05.2020 14:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжается реконструкция основных магистралей центрального региона, которые соединяют столицу с городами спутниками: Смолевичами и Логойском. Как раз дорогу М3 ждут самые большие изменения. Ее расширят и заменят покрытие. Александра Кавелич увидела, как трансформируется магистраль (видео).
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Продолжается реконструкция основных магистралей центрального региона, которые соединяют столицу с городами спутниками: Смолевичами и Логойском. Как раз дорогу М3...
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