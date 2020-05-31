Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яркие стрит-арты в поддержку бездомных животных появились в Бресте Свежее граффити украсило стену теплового пункта, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 73, а. Его герои – животные, которых удалось вырвать из лап смерти и которые...

Свежее граффити украсило стену теплового пункта, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 73, а. Его герои – животные, которых удалось вырвать из лап смерти и которые сейчас ищут хозяев.Потребовалось немало времени, чтобы согласовать проект под названием "Я жив". Вскоре на стене рядом с изображениями появятся QR-коды. По ним вы сможете зайти в группу в социальных сетях, которая рассказывает о бездомных кошках и собаках, которые нуждаются в хозяине.Волонтеры очень надеются, что их проект продолжится, и как можно больше животных обретут дом. А город получит еще одно милое украшение для серых стен.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите