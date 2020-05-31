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Яркие стрит-арты в поддержку бездомных животных появились в Бресте
31.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвежее граффити украсило стену теплового пункта, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 73, а. Его герои – животные, которых удалось вырвать из лап смерти и которые сейчас ищут хозяев.
Потребовалось немало времени, чтобы согласовать проект под названием "Я жив". Вскоре на стене рядом с изображениями появятся QR-коды. По ним вы сможете зайти в группу в социальных сетях, которая рассказывает о бездомных кошках и собаках, которые нуждаются в хозяине.
Волонтеры очень надеются, что их проект продолжится, и как можно больше животных обретут дом. А город получит еще одно милое украшение для серых стен.
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Свежее граффити украсило стену теплового пункта, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 73, а. Его герои – животные, которых удалось вырвать из лап смерти и которые...
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