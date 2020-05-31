Благоустройство. Наш двор — общая забота

Источник материала: Радзiма





Еще одна дворовая территория Глуска ощутимо изменила свой старый облик. На этот раз преображения коснулись двора дома № 3а по улице Карла Маркса. В начале апреля коммунальщики снесли здесь незаконно возведенные постройки жильцов, за счет чего площадь двора заметно расширилась. Следующим шагом стало обновление дорожного покрытия. Его ремонтом занялось ДРСУ № 213. В пятницу, 22 мая, бригада дорожных рабочих под руководством старшего мастера Александра Храпко завершала свою работу, ход ремонта попал в объектив нашего фотоаппарата.

Как рассказал главный инженер ДРСУ № 213 Иван Радько, всего на обустройство дворовой территории пошло около 87 тонн асфальтобетона, его тремя МАЗами возили из Стародорожского ДРСУ № 211. Дорожные строители уложили новый асфальт на площади 550 квадратных метров, постепенно «принарядив» им пешеходные дорожки, входные участки у подъездов и подъездные пути. В ремонте были задействованы асфальтоукладчик и два катка. Спецтехника и умелые рабочие руки в течение трех дней сделали свое дело: двор стал намного уютнее и удобнее для передвижения. По словам одного из жильцов дома, Владимира Васильевича, благоустройство их двора действительно добавляет оптимизма и даже как-то дисциплинирует. Хоть работы еще не завершены, но ходить уже приятно и удобно, есть где машину поставить. Достоинства нового асфальта, говорит он, оценили уже и дети — катаются на роликах, самокатиках, велосипедиках. Но будет плохо, считает мужчина, если дело ограничится только центральной частью двора: нужно выровнять и сделать удобным подход и к другим сараям, что от забора, сейчас там такие колдобины и ямы, упасть можно и ногу сломать. С нашими словами, что и жильцам тоже надо внести какой-то вклад в обустройство своего же двора, как минимум не мусорить, не ставить машины на газоны, Владимир Васильевич, взглянув на припаркованный прямо на зеленой зоне чей-то автомобиль, согласился.

Кстати, про то, что жильцам надо приложить руку к наведению порядка во дворе, говорят и объявления «Жилкомхоза» с призывом покрасить двери своих сараев. Логичное и справедливое предложение. В свою очередь коммунальщики продолжат благоустраивать двор. В скором времени они переоборудуют контейнерную площадку для сбора мусора, установят малые архитектурные формы, чтобы удобно и комфортно было как взрослым, так и маленьким жильцам дома.

Р. S. Когда готовился материал, во двор дома № 3а по улице Карла Маркса уже привезли новые скамейки, а некоторые жильцы взялись за покраску дверей сараев.

Анна АВТУХОВА

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