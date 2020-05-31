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Четвертая партия медицинского груза для Беларуси отправлена из Китая

31.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщили в посольстве нашей страны в КНР. Борт Минобороны доставит в Беларусь бесконтактные термометры, защитные средства, кислородные концентраторы, тест-системы и другие медицинские изделия. Вес груза составил 22 тонны.



 
 
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Об этом сообщили в посольстве нашей страны в КНР. Борт Минобороны доставит в Беларусь бесконтактные термометры, защитные средства, кислородные концентраторы,...
 
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