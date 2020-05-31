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Белорусский медведь хотел в Литву - но граница же закрыта

31.05.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медведь пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу, но передумал, увидев забор сигнализационного комплекса. «Все же нелегально пересечь границу ему не удалось», — подписал ролик автор канала Pogranec.by, на котором 31 мая он и появился.

Видео: Pogranec.by

Инцидент произошел 22 мая на одном из участков белорусско-литовской границы, сообщил TUT.BY источник.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как медведь прошел вдоль забора, ударил по нему лапой, возмущенно поднялся во весь рост, посмотрел на Литву и ушел обратно в лес.

Дикие животные нередко попадают на камеры пограничников по обе стороны границы. В феврале этого года, например, погранслужба Литвы опубликовала видео, как ночью на рубеже с Беларусью встретились барсук и два волка. Одиночка выстоял, а хищникам пришлось отступить.

 
 
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Медведь прошел вдоль забора, ударил по нему лапой, возмущенно поднялся во весь рост, посмотрел на Литву и ушел обратно в лес.
 
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