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Белорусский медведь хотел в Литву - но граница же закрыта
31.05.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медведь пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу, но передумал, увидев забор сигнализационного комплекса. «Все же нелегально пересечь границу ему не удалось», — подписал ролик автор канала
Видео:
Инцидент произошел 22 мая на одном из участков белорусско-литовской границы, сообщил TUT.BY источник.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как медведь прошел вдоль забора, ударил по нему лапой, возмущенно поднялся во весь рост, посмотрел на Литву и ушел обратно в лес.
Дикие животные нередко попадают на камеры пограничников по обе стороны границы. В феврале этого года, например, погранслужба Литвы
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Медведь прошел вдоль забора, ударил по нему лапой, возмущенно поднялся во весь рост, посмотрел на Литву и ушел обратно в лес.
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