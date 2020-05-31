|
Лунный календарь дачника. 31 мая - 1 июня
31.05.2020 21:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT31 мая - посадите жимолость и шиповник. Они отлично приживутся.
1 июня - лучший день для посева цветов-однолетников.
2 июня - подкормите минеральными удобрениями комнатные растения. Устройте им банный день.
3 июня - удачный день для борьбы с насекомыми-вредителями. Обработайте инсектицидами плодовый сад и палисадник.
4 июня - возьмитесь за тяпки и культиваторы. Самое время подрыхлить землю в саду и огороде.
5 июня - долгожданный день отдыха. Полюбуйтесь дачной красотой.
6 июня - подстригите газон. Трава должна быть около 5 сантиметров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая - посадите жимолость и шиповник. Они отлично приживутся. 1 июня - лучший день для посева цветов-однолетников. 2 июня - подкормите минеральными удобрениями...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)