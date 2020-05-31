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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 31 мая - 1 июня 31 мая - посадите жимолость и шиповник. Они отлично приживутся. 1 июня - лучший день для посева цветов-однолетников. 2 июня - подкормите минеральными удобрениями...

31 мая - посадите жимолость и шиповник. Они отлично приживутся.1 июня - лучший день для посева цветов-однолетников.2 июня - подкормите минеральными удобрениями комнатные растения. Устройте им банный день.3 июня - удачный день для борьбы с насекомыми-вредителями. Обработайте инсектицидами плодовый сад и палисадник.4 июня - возьмитесь за тяпки и культиваторы. Самое время подрыхлить землю в саду и огороде.5 июня - долгожданный день отдыха. Полюбуйтесь дачной красотой.6 июня - подстригите газон. Трава должна быть около 5 сантиметров.