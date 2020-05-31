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«Кричал: «Позор! Позор!». В Минске все же задержали мужчину, которого ранее отбили у ГАИ

31.05.2020 19:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» появилось видео, на котором видно, как два сотрудника ГАИ задерживают парня. На вопрос молодого человека «Что я сделал?», ему отвечают «Оскорбление сотрудников при исполнении!». За парня начали заступаться прохожие, стали снимать задержание на видео. В итоге молодого человека отпустили, однако позже все-таки задержали во дворе его дома. Мы узнали у очевидцев, что же там произошло.


По какой причине сотрудники ГАИ проявили такой интерес к парню, по видео не ясно, как именно он их оскорбил, тоже не говорится.

Очевидцы произошедшего рассказали TUT.BY, как все было.

— Мы с другом ехали на машине по улице Веры Хоружей мимо Комаровского рынка и сигналили в поддержку претендентов на выдвижение в президенты. Сигналили не только мы, но и остальные водители, которые проезжали мимо, — рассказывает минчанин Евгений. — Когда свернули на Куйбышева, возле парковки Комаровского рынка нас остановили сотрудники ГАИ. Вели они себя очень вежливо. Сказали, что мы совершили правонарушение — сигналили, и стали составлять постановление.

Евгений говорит, что претензий к сотрудникам у него нет, «по законодательству нельзя подавать сигнал просто так, поэтому вопросы ГАИ к нам были обоснованы». Остановили, по словам Евгения не только их, но и других водителей.

— Мимо проезжал парень на велосипеде, увидел, что людей останавливают, и начал кричать гаишникам «Позор! Позор!». Один из сотрудников не выдержал и побежал за ним. Потом подключился второй. Парень бросил велосипед, стал убегать, но его поймали и стали «крутить», — продолжает очевидец. — У задержанного выпал держатель от какого-то гаджета. Я его поднял и положил парню в рюкзак. В это время мой друг снимал все на видео.

Евгений говорит, что прохожие стали заступаться за парня, оттягивать от него сотрудников ГАИ. Гаишники при задержании порвали ему рюкзак и куртку. Молодой человек тоже, похоже, повредил форму одному из сотрудников.

— Парня таки отбили. Когда его отпустили, он зашел на остановку, мы с другом подняли велосипед, подкатили и отдали ему. Он уехал.

С парнем, которого пытались задержать, нам связаться не удалось. У него недоступны телефоны и в соцсети он не выходил.

Позже жена молодого человека — его зовут Евгений Гормаш — сообщила правозащитникам, что его все-таки задержали во дворе дома люди в гражданской одежде. Где он и в чем его обвиняют — пока не понятно.

 
 
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Очевидцы рассказали, что произошло возле Комаровского рынка.
 
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