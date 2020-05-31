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"На контроле Президента". Мосты
31.05.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроект по реконструкции 32 мостов будет запущен уже в этом месяце.
Об этом нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью рассказал министр транспорта и коммуникаций. Алексей Авраменко пояснил, что уже в ближайшее время будет проведен международный конкурс для определения подрядчика работ на первых 4 мостах. Планируется, что на 12 сооружений Европейский банк реконструкции и развития выделит 126 миллионов евро.
Как выполняются поручения Президента по восстановлению проблемных мостов, а также как прошла работа над ошибками после житковичского "урока", расскажут корреспонденты Агентства теленовостей в новой серии проекта
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Проект по реконструкции 32 мостов будет запущен уже в этом месяце. Об этом нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью рассказал министр транспорта и...
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