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"На контроле Президента". Мосты

31.05.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект по реконструкции 32 мостов будет запущен уже в этом месяце. 

Об этом нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью рассказал министр транспорта и коммуникаций. Алексей Авраменко пояснил, что уже в ближайшее время будет проведен международный конкурс для определения подрядчика работ на первых 4 мостах. Планируется, что на 12 сооружений Европейский банк реконструкции и развития выделит 126 миллионов евро. 

Как выполняются поручения Президента по восстановлению проблемных мостов, а также как прошла работа над ошибками после житковичского "урока", расскажут корреспонденты Агентства теленовостей в новой серии проекта "На контроле Президента".

 
Теги: Новости
 
 
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Проект по реконструкции 32 мостов будет запущен уже в этом месяце.  Об этом нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью рассказал министр транспорта и...
 
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