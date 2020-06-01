В Беларуси в среднем в 2019 году проживали 1869 тыс. детей в возрасте до 18 лет.

Распределение численности детей по возрастам (в 2019 году, в % к среднегодовой численности детей до 18 лет):

0-6 лет — 780 тыс. (41,8%),

7-14 лет — 825 тыс. (44,1%),

15-17 лет — 264 тыс. (14,1%).

Более половины рождений связаны с рождением женщиной второго, третьего и последующих детей.

Ежегодно рождается больше мальчиков.

В 2019 году родились 87,6 тыс. детей (45,2 тыс. мальчиков и 42,4 тыс. девочек), в том числе 1056 двоен и 14 троен.

Размеры единовременных пособий:*

— при рождении первого ребенка: Br2467,8, второго и третьего — Br3454,92;

— ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: на первого ребенка — Br405,48, на второго и последующего — Br463,4, на ребенка-инвалида — Br521,33.

Топ-10 самых популярных детских имен: Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей, София, Анна, Мария, Ксения, Анастасия **.

* На 1 мая 2020 года.

** На 1 января 2020 года.