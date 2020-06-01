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Минское метро переходит на летний режим работы
01.06.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛетний режим работы начинает действовать в Минском метрополитене. С сегодняшнего дня интервал поездок в утренние часы пик с 7:00 до 9:00 и в вечерние с 17:00 до 19:00 составит по первой линии "Малиновка” - "Уручье" 2,5 минуты, а по второй линии "Могилевская” - "Каменная Горка” - 3 минуты.
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Летний режим работы начинает действовать в Минском метрополитене. С сегодняшнего дня интервал поездок в утренние часы пик с 7:00 до 9:00 и в вечерние с 17:00 до 19:00...
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