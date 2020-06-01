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Лето задерживается. Погода в Гомеле в первую неделю июня
01.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Этот май, который войдет в историю Гомеля как самый неласковый и ненастный, наконец, закончился. Теперь вся надежда не июнь. Хоть и он, по правде говоря, пока не обещает ничего хорошего.
В понедельник и вторник в Гомеле всего +14 °C, временами дожди.
В среду облачно с прояснениями и +17 °C.
В четверг +14°C и грозы.
Зато в пятницу уже лето — до +22 °C и солнечно.
Хорошей недели, друзья!
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Этот май, который войдет в историю Гомеля как самый неласковый и ненастный, наконец, закончился. Теперь вся надежда не июнь. Хоть и он, по правде говоря, пока не...
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