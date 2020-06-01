Лето задерживается. Погода в Гомеле в первую неделю июня

Источник материала: Tut.by

Этот май, который войдет в историю Гомеля как самый неласковый и ненастный, наконец, закончился. Теперь вся надежда не июнь. Хоть и он, по правде говоря, пока не обещает ничего хорошего. По данным pogoda.by, в ближайшие дни никакого лета не предвидится.





В понедельник и вторник в Гомеле всего +14 °C, временами дожди.

В среду облачно с прояснениями и +17 °C.

В четверг +14°C и грозы.

Зато в пятницу уже лето — до +22 °C и солнечно.

Хорошей недели, друзья!

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