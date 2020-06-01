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Развязку на трассе Р39 сдадут в эксплуатацию в июне

01.06.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Путепровод на дороге Минск - Смолевичи строители сдадут в эксплуатацию уже в середине этого месяца. Об этом нашим корреспондентам рассказал генеральный директор "Мостостроя". Это абсолютно новый объект, который был построен в рамках реконструкции трассы Р39. Но, как отметил Сергей Вашкевич, движение на путепроводе откроется лишь в ноябре, когда на трассе Минск - Смолевичи будут закончены все дорожные работы. 

Какие еще мосты будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время, последние тенденции мостостроения в Беларуси и как выполняются поручения Президента по реконструкции проблемных объектов. Корреспонденты Агентства теленовостей расскажут в среду в новой серии проекта "На контроле Президента".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Путепровод на дороге Минск - Смолевичи строители сдадут в эксплуатацию уже в середине этого месяца. Об этом нашим корреспондентам рассказал генеральный директор...
 
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