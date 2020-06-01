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Развязку на трассе Р39 сдадут в эксплуатацию в июне
01.06.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПутепровод на дороге Минск - Смолевичи строители сдадут в эксплуатацию уже в середине этого месяца. Об этом нашим корреспондентам рассказал генеральный директор "Мостостроя". Это абсолютно новый объект, который был построен в рамках реконструкции трассы Р39. Но, как отметил Сергей Вашкевич, движение на путепроводе откроется лишь в ноябре, когда на трассе Минск - Смолевичи будут закончены все дорожные работы.
Какие еще мосты будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время, последние тенденции мостостроения в Беларуси и как выполняются поручения Президента по реконструкции проблемных объектов. Корреспонденты Агентства теленовостей расскажут в среду в новой серии проекта
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Путепровод на дороге Минск - Смолевичи строители сдадут в эксплуатацию уже в середине этого месяца. Об этом нашим корреспондентам рассказал генеральный директор...
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