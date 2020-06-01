Горела квартира на Романовской Слободе, спасли 94-летнюю женщину

Источник материала: Tut.by

В центре столицы горела квартира, в подъезде был дым. Спасли пенсионерку, сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

В ночь на 1 июня очевидец сообщил в МЧС, что задымлен подъезд четырехэтажного дома по улице Романовская Слобода, 1.

Оказалось, что в одной из квартир горело имущество на площади один «квадрат». В горящей комнате спасатели нашли пенсионерку — она лежала на полу без сознания. Женщине 94 года, это родственница хозяйки квартиры. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшую с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Эвакуацию жителей не проводили. Причину пожара устанавливают, рассматривается такая причина пожара — короткое замыкание удлинителя.