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Горела квартира на Романовской Слободе, спасли 94-летнюю женщину

01.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре столицы горела квартира, в подъезде был дым. Спасли пенсионерку, сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

В ночь на 1 июня очевидец сообщил в МЧС, что задымлен подъезд четырехэтажного дома по улице Романовская Слобода, 1.

Оказалось, что в одной из квартир горело имущество на площади один «квадрат». В горящей комнате спасатели нашли пенсионерку — она лежала на полу без сознания. Женщине 94 года, это родственница хозяйки квартиры. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшую с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Эвакуацию жителей не проводили. Причину пожара устанавливают, рассматривается такая причина пожара — короткое замыкание удлинителя.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре столицы горела квартира, в подъезде был дым. Спасли пенсионерку, сообщает МЧС Минска.
 
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