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В Беларуси к выходным воздух прогреется до 25 градусов
01.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКалендарное лето в Беларуси началось не летней погодой. Но синоптики обнадеживают: к выходным потеплеет, и воздух прогреется до 25 градусов. Пока же страна во власти прохладной воздушной массы. До пятницы ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и 12-17 выше нуля.
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Календарное лето в Беларуси началось не летней погодой. Но синоптики обнадеживают: к выходным потеплеет, и воздух прогреется до 25 градусов. Пока же страна во власти...
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