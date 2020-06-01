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В Беларуси к выходным воздух прогреется до 25 градусов

01.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Календарное лето в Беларуси началось не летней погодой. Но синоптики обнадеживают: к выходным потеплеет, и воздух прогреется до 25 градусов. Пока же страна во власти прохладной воздушной массы. До пятницы ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и 12-17 выше нуля.
 
 
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Календарное лето в Беларуси началось не летней погодой. Но синоптики обнадеживают: к выходным потеплеет, и воздух прогреется до 25 градусов. Пока же страна во власти...
 
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