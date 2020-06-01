|
«Неделю стреляли фейерверки, не было последствий» Фигуранты дела о ЧП на 3 июля вину не признают
01.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжается судебный процесс по делу о
В прошлом году День независимости в Минске закончился трагедией. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок.
Из 480 заряженных в итоге снарядов 195 мм калибра почти 200 оказались бракованными. По версии обвинения, причиной ЧП стала
Изначально сотрудники российского предприятия «Пиро-Росс» проходили свидетелями по делу, но вскоре Максимилиану Сапронову и Константину Денисову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере; им грозит до 7 лет лишения свободы). Действия командира роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика квалифицированы по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере; ему грозит до 5 лет лишения свободы). Обвиняемым также предъявлен иск на сумму 742 тысячи рублей.
Во время предварительного следствия Сапронов, будучи еще в статусе свидетеля предположил, что причиной взрыва стали бракованные снаряды. Он также рассказал следствию, как его коллега Денисов первым, без объяснений, начал изменять снаряды — снимать канцелярским ножом слои бумажной оболочки и выполнять прокатку изделия. Обвиняемый подчеркивает, что корпус изделия не повреждали. Вскоре то же стал делать Сапронов, потом к ним присоединился Круглик. На исправление каждого снаряда уходило около получаса, далее уменьшенные изделия забирали солдаты, которые несли их к салютным установкам.
Константин Денисов заявил, что заряжали снаряды военнослужащие, он с Сапроновым даже не видел этого, так как оба находились в специальном боксе. По его мнению, именно неправильно заряжение могло привести к «бураку» (когда фейерверк взрывается на низкой высоте, горящие элементы начинают разлетаться в разные стороны), а в сочетании с другими нарушениями — к взрыву. Круглик, подчеркнул Денисов, не высказывал претензий ему и Сапронову по поводу того, что они обрезали оболочку снаряда и обкатывали его.
Проблемы с фейерверками, поставленными «Пиро-Росс»
Компания «Пиро-Росс» в 2008 году поставила Беларуси восемь салютных установок. С тех пор, до ЧП в 2019-ом, сотрудники постоянно ездили в Минск — помочь с проведением фейерверков, причем договор на оказание дополнительных услуг не подписывался, деньги за это россияне не получали. На День независимости в 2019 году должен был приехать главный инженер «Пиро-Росс» Андрей Инкин, но вместо себя он отправил в командировку молодых сотрудников — Сапронова и Денисова.
По ходу поездки они получили от Инкина дополнительное задание: «если вдруг попадутся заряды, которые не лезут в ствол, их нужно обкатать».
— Так уже было 9 мая 2019 года, когда я приезжал в Минск, —
Инкин считает, что изделия могли сплющиться или расшириться в некоторых местах при неправильном хранении или транспортировке. Однако Круглик в суде
Манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки и доработки
— Мы разработчики и производители этих зарядов, знаем их конструкцию. За другие шары мы бы не стали ручаться, но с нашими зарядами мы так делали. Я так делал на 9 мая, и все отстреляло штатно. Я и мои коллеги приезжали в Минск по доброте душевной, никакого контракта на дополнительные услуги с нами не заключали. Минобороны официально никаких претензий нам не предъявляло. Если бы они сказали, что изделия бракованные, они у вас гарантийные, давайте в соответствии с контрактом исправляйте либо меняйте на новые, мы бы, конечно, поменяли. Но никто ничего такого не говорил. Все было отдано нам на откуп. Максим и Костя придавали геометрическую форму изделию. Это не повреждение. Повреждение — это когда треснул корпус, отломан вышибной стакан и так далее. В данном случае имели дело с оболочкой неправильной формы.
Константин Денисов и Максимилиан Сапронов не признают себя виновными. Алексей Круглик заявил, что вину признает частично: мол, нарушил требования, но высказаться по квалификации его действий не может. Сегодня на вопрос судьи, могли ли его действия привести к последствиям, когда во время салюты разорвало металлические мортиры и в итоге пострадали люди, обвиняемый заявил:
— Исходя из материалов дела, экспертизы, не вижу, что мои действия могли повлечь такие последствия. Проводился следственный эксперимент, мы целую неделю стреляли, проверяли фейерверки всеми способами, но к таких последствий не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший командир патрульной роты заявил, что во время следственного эксперимента проверяли всеми способами фейерверки, но последствий, как указанных в обвинении,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)