Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая неделя лета будет дождливой и прохладной Совсем не летняя погода в начале июня. Эта неделя будет дождливой и прохладной. Завтра в столице и области также пройдут осадки, сопровождать их будет порывистый...

Совсем не летняя погода в начале июня. Эта неделя будет дождливой и прохладной. Завтра в столице и области также пройдут осадки, сопровождать их будет порывистый ветер. При этом температура воздуха не превысит 11 градусов. Неустойчивая погода сохранится и далее. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Однако немного потеплеет.В выходные будет по-летнему тепло - около 23 градусов выше нуля.