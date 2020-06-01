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Первая неделя лета будет дождливой и прохладной
01.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовсем не летняя погода в начале июня. Эта неделя будет дождливой и прохладной. Завтра в столице и области также пройдут осадки, сопровождать их будет порывистый ветер. При этом температура воздуха не превысит 11 градусов. Неустойчивая погода сохранится и далее. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Однако немного потеплеет.
В выходные будет по-летнему тепло - около 23 градусов выше нуля.
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Совсем не летняя погода в начале июня. Эта неделя будет дождливой и прохладной. Завтра в столице и области также пройдут осадки, сопровождать их будет порывистый...
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