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В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

01.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый объект в Несвиже. Детскую игровую площадку открыли сегодня в районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сертификат на приобретение и установку - это подарок Минского областного объединения профсоюзов. Детский комплекс объединил несколько локаций: песочница, беседка, игровые зоны. Все это поможет воспитанникам центра в развитии и социализации.

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет.

 
 
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Новый объект в Несвиже. Детскую игровую площадку открыли сегодня в районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сертификат на приобретение...
 
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