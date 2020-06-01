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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс Новый объект в Несвиже. Детскую игровую площадку открыли сегодня в районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сертификат на приобретение...

Новый объект в Несвиже. Детскую игровую площадку открыли сегодня в районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сертификат на приобретение и установку - это подарок Минского областного объединения профсоюзов. Детский комплекс объединил несколько локаций: песочница, беседка, игровые зоны. Все это поможет воспитанникам центра в развитии и социализации.Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет.