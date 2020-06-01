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Прогноз погоды на 2 июня
01.06.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси. Внимание! 2 июня местами по республике ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси. Внимание! 2 июня местами по республике ожидаются сильные...
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