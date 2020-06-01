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Сморгонские пограничники задержали россиянина, который шел из Москвы в Калининград через Беларусь

01.06.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье, 31 мая, сморгонские пограничники в полутора километрах от белорусско-литовской границы задержали 29-летнего россиянина. Житель Калининграда ехал из Москвы домой, но решил пробираться через Беларусь, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: gpk.gov.by

Мужчина рассказал белорусским пограничникам, что возвращался домой из Москвы в Калининград через Литву, но, зная, что граница с Евросоюзом закрыта, он решил попасть туда через Беларусь. При этом у него были все документы для законного пересечения границы, однако он решил обойти белорусский пункт пропуска «Котловка» и пробираться в Литву лесными тропами. Из Москвы в Беларусь мужчина добирался почти трое суток на попутном транспорте, изучая по дороге карту местности вокруг пункта пропуска.

Россиянин сейчас в ИВС Сморгонской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс по фактам нарушения пограничного режима и незаконного пересечение госграницы.

 
 
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В минувшее воскресенье, 31 мая, сморгонские пограничники в полутора километрах от белорусско-литовской границы задержали 29-летнего россиянина.
 
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