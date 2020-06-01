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«Рядом с мамой увидела осколок размером с ладонь». Дочь погибшей во время салюта выступила в суде

01.06.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде по делу о ЧП на салюте 3 июля допросили первую потерпевшую, дочь погибшей 64-летней Наталии Максимчук. Спасти женщину пытался водолаз, находившийся неподалеку, а также прибывшие медики скорой. Однако полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Семья погибшей заявила иск о возмещении вреда на сумму 100 тысяч рублей. До суда никто из обвиняемых не связывался с родными и не перечислял деньги.


Коллеги погибшей пришли на похороны с фотографией Наталии Николаевны Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наталия Максимчук работала в Институте управления и предпринимательства, последние годы была на пенсии. Местные власти и Минобороны присутствовали на похоронах женщины.

Напомним, в прошлом году День независимости в Минске закончился трагедией. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок.

Из 480 заряженных в итоге снарядов 195-мм калибра почти 200 оказались бракованными. По версии обвинения, причиной ЧП стала механическая доработка снарядов: вместо того чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, обвиняемые канцелярскими ножами сняли часть бумажной оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол. Внутри металлической мортиры произошел взрыв, осколки разлетелись и попали в зрителей.

Обвинения предъявлены сотрудникам российского предприятия «Пиро-Росс» Максимилиану Сапронову и Константину Денисову (по ч. 2 ст. 299 УК — нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере; им грозит до 7 лет лишения свободы), бывшему командиру роты Минской военной комендатуры Алексею Круглику (по ч. 2 ст. 463 УК — нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере; ему грозит до 5 лет лишения свободы). Обвиняемые вину не признали.

Дочь погибшей Алеся Максимчук рассказала, что 3 июля она пообещала старшему сыну сводить его на военный парад. На праздник пошли всей семьей — родители, двое детей и мама Алеси. Остаться на салют решили спонтанно, уже возвращаясь домой.

— С первыми звуками, когда раздался салют, младшая дочь испугалась, — пояснила потерпевшая. — Муж сказал, что заберет ребенка и пойдет домой. Я осталась со старшим сыном, мамой, и с нами были наши соседи. Вдруг раздался сильный звук, не характерный для обычного фейерверка. Инстинктивно я обернулась и увидела, что мама прикрывает шею, из которой фонтаном хлыщет кровь. Моментально подскочила к ней. Перехватила ее руку, начала сжимать шею. Мама начала оседать, я пыталась ее звать, но в ответ были только хрипы. Я стала кричать: «Помогите!» Но салют продолжался, было шумно. Через какое-то время подбежал человек в водолазном костюме, это был спасатель, которого позвал наш сосед. Спасатель попросил пустить его к маме, потом подбежали медики, я услышала: «Пульс есть». Рядом с мамой увидела на асфальте металлический осколок, размером с мою ладонь. Я положила его в карман, сказала соседу, что видимо, этим осколком и ранило маму. Медики попросили помочь положить маму на носилки, и ее понесли к машине скорой помощи.

Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

— Чудом спаслась моя внучка, если бы она не испугалась и осталась на том же месте, ранило бы и ее. Внук был весь в крови, — рассказал в суде муж погибшей Юрий Максимчук. Он в тот день был на даче, о произошедшей знает со слов дочери.

Муж погибшей рассказал, что был на приеме у министра обороны (на тот момент — Андрея Равкова — Прим. TUT.BY), однако материальную помощь от военного ведомства семья не получила, из бюджета города вдовцу перечислили 1000 базовых величин.

Семья Максимчук заявила иск о возмещении морального вреда на сумму 100 тысяч рублей. Защитники просили суд в качестве ответчика привлечь компанию «Пиро-Росс», поскольку Сапронов и Денисов прибыли в Минск по работе, однако суд отказал удовлетворить ходатайство.

 
Теги: Минск
 
 
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Семья погибшей заявила иск о возмещении вреда на сумму 100 тысяч рублей.
 
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