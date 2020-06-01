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В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

01.06.2020 17:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. 

В частности, на поддержку могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые занимаются транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, складированием.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.  В частности, на поддержку могут...
 
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