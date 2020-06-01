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В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
01.06.2020 17:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.
В частности, на поддержку могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые занимаются транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, складированием.
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В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. В частности, на поддержку могут...
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