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В Костюковке пьяный выстрелил из газового пистолета в лицо беременной, но рядом оказался участковый
01.06.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Костюковке участковый в свободное от работы время задержал хулигана, который выстрелил из газового пистолета в лицо беременной женщине. Подробности
В свой выходной участковый инспектор Антон Жидикин отдыхал с друзьями в поселке. В какой-то момент к парням подбежала испуганная девушка, и рассказала, что пьяный мужчина угрожал ей и ее подруге пистолетом. Антон с другом побежали на помощь. Они увидели прикрывающую руками лицо беременную женщину и отходящего от нее пьяного мужчину.
Как выяснилось, за несколько минут до этого незнакомец выстрелил в нее из газового пистолета.
Участковый с другом обезвредили хулигана. Им оказался 36-летний житель Костюковки.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».
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Антон Жидикин с другом обезвредили хулигана. Им оказался 36-летний житель Костюковки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное...
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