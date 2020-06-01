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В Костюковке пьяный выстрелил из газового пистолета в лицо беременной, но рядом оказался участковый

01.06.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Костюковке участковый в свободное от работы время задержал хулигана, который выстрелил из газового пистолета в лицо беременной женщине. Подробности сообщили в ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля.

В свой выходной участковый инспектор Антон Жидикин отдыхал с друзьями в поселке. В какой-то момент к парням подбежала испуганная девушка, и рассказала, что пьяный мужчина угрожал ей и ее подруге пистолетом. Антон с другом побежали на помощь. Они увидели прикрывающую руками лицо беременную женщину и отходящего от нее пьяного мужчину.

Как выяснилось, за несколько минут до этого незнакомец выстрелил в нее из газового пистолета.

Участковый с другом обезвредили хулигана. Им оказался 36-летний житель Костюковки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

 
Теги: Гомель
 
 
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Антон Жидикин с другом обезвредили хулигана. Им оказался 36-летний житель Костюковки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное...
 
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