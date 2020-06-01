В Бресте умер замглавы администрации Ленинского района

Источник материала: Tut.by

31 мая умер замглавы администрации Ленинского района Бреста Сергей Потапчук.



Фото: Брестский горисполком

Информация о смерти Сергея Павловича появилась сегодня утром в городском телеграм-канале «Брест: слухи и факты». Позже ее подтвердил TUT.BY надежный источник.

По нашей информации, он продолжительное время болел. Что стало причиной смерти Сергея Потапчука не сообщается.

Прощание состоится 1 июня, пишет «Виртуальный Брест» .