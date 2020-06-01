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В Бресте умер замглавы администрации Ленинского района
01.06.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 мая умер замглавы администрации Ленинского района Бреста Сергей Потапчук.
Информация о смерти Сергея Павловича появилась сегодня утром в городском телеграм-канале «Брест: слухи и факты». Позже ее подтвердил TUT.BY надежный источник.
По нашей информации, он продолжительное время болел. Что стало причиной смерти Сергея Потапчука не сообщается.
Прощание состоится 1 июня, пишет
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Что стало причиной смерти, не сообщается.
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