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В Бресте умер замглавы администрации Ленинского района

01.06.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 мая умер замглавы администрации Ленинского района Бреста Сергей Потапчук.


Фото: Брестский горисполком

Информация о смерти Сергея Павловича появилась сегодня утром в городском телеграм-канале «Брест: слухи и факты». Позже ее подтвердил TUT.BY надежный источник.

По нашей информации, он продолжительное время болел. Что стало причиной смерти Сергея Потапчука не сообщается.

Прощание состоится 1 июня, пишет «Виртуальный Брест».

 
Теги: Брест
 
 
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Что стало причиной смерти, не сообщается.
 
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