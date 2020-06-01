«Потерял сознание и начал тонуть». СК разбирается, что произошло с подростком в бассейне

Источник материала: Tut.by

ЧП произошло во Дворце водного спорта в Минске в субботу, 30 мая. Один из посетителей бассейна заметил, что 15-летнему парню стало плохо.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Предварительно установлено, что подросток, пытаясь проплыть под водой дистанцию длинной в 50 метров, потерял сознание и начал тонуть», — сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

ЧП случилось утром 30 мая. Один из посетителей заметил, что на дне соседней от него дорожки тонет мальчик. Мужчина тут же позвал на помощь и нырнул за подростком. Школьнику оказали медицинскую помощь и госпитализировали. По информации TUT.BY, это случилось во Дворце водного спорта. Но там отказались от каких-либо комментариев.

Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет. Сотрудники СК С провели осмотры, изъяли пробы воды, опросили работников комплекса, медицинских работников, изучены записи камер видеонаблюдения.

По данному факту проводится проверка.