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В Беларуси стремятся предупредить последствия COVID-19 для выздоровевших — Пиневич

01.06.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В Беларуси стремятся предупредить возможные последствия COVID-19 для выздоровевших. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

В Беларуси стремятся предупредить последствия COVID-19 для выздоровевших — Пиневич

 Первый замминистра подчеркнул важность не только многоступенчатой системы оказания медицинской помощи, но системы долечивания. К ней подключены республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова, республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине, два санатория Минтруда и соцзащиты, больница спелеолечения в Солигорске. «Мы уже смотрим вперед, чтобы убрать все последствия, которые могут наступить у пациентов, так или иначе сталкивавшихся с этой инфекцией», — сказал Дмитрий Пиневич.

В ходе мониторинга ситуации с COVID-19 в учреждениях здравоохранения он посетил 2-ю городскую клиническую больницу Минска. Замминистра отметил, что алгоритм действий здесь уже отработан, в том числе в так называемой красной зоне. Пациенты получают весь объем необходимой помощи. По словам первого замминистра, его вопросы касались не только самочувствия людей. Он интересовался, где пациенты, с их точки зрения, могли быть инфицированы. Такие опросы очень важны. «Государственная санслужба Минска ежедневно отчитывается по каждому пациенту, точке, где, возможно, было пересечение с инфицированным. Основная наша задача — уменьшение нагрузки в этом отношении», — сказал Дмитрий Пиневич.

Составлен план вывода учреждений здравоохранения Минска из функционирования в системе оказания помощи пациентам, инфицированным COVID-19, на плановый режим работы. Минские больницы постепенно к нему возвращаются. В качестве примера первый замминистра привел Минский городской онкологический диспансер, БСМП и городскую гинекологическую больницу.-0-

По материалам БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стремятся предупредить возможные последствия COVID-19 для выздоровевших. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра здравоохранения...
 
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