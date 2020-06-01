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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внедорожник вытащили из болота Застряли на Заславском водохранилище. Заболоченный водоем в районе пляжа № 6 в выходные стал объектом для неудавшихся испытаний компанией возможностей...

Застряли на Заславском водохранилище. Заболоченный водоем в районе пляжа № 6 в выходные стал объектом для неудавшихся испытаний компанией возможностей нового внедорожника в экстремальных условиях. Операцию по спасению успешно провели сотрудники дежурной смены ОСВОД. Слаженные действия водолазов позволили оперативно освободить из болотистого плена троих пассажиров авто и доставить их на сушу.