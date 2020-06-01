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Внедорожник вытащили из болота

01.06.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Застряли  на Заславском водохранилище. Заболоченный водоем в районе пляжа № 6 в выходные  стал  объектом для неудавшихся испытаний компанией  возможностей нового внедорожника в экстремальных условиях. Операцию по спасению успешно провели сотрудники дежурной смены ОСВОД. Слаженные действия водолазов позволили оперативно освободить  из болотистого плена троих пассажиров авто и доставить их на сушу.

 
 
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Застряли  на Заславском водохранилище. Заболоченный водоем в районе пляжа № 6 в выходные  стал  объектом для неудавшихся испытаний компанией  возможностей...
 
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