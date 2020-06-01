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Внедорожник вытащили из болота
01.06.2020 18:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗастряли на Заславском водохранилище. Заболоченный водоем в районе пляжа № 6 в выходные стал объектом для неудавшихся испытаний компанией возможностей нового внедорожника в экстремальных условиях. Операцию по спасению успешно провели сотрудники дежурной смены ОСВОД. Слаженные действия водолазов позволили оперативно освободить из болотистого плена троих пассажиров авто и доставить их на сушу.
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Застряли на Заславском водохранилище. Заболоченный водоем в районе пляжа № 6 в выходные стал объектом для неудавшихся испытаний компанией возможностей...
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