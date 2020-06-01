«Мама родила меня, когда ей было 48». Люди рассказывают, каково это - быть поздним ребенком

Источник материала: Tut.by

Тенденция к более позднему рождению первого ребенка в Беларуси появилась совсем недавно, и у большинства из нас разница в возрасте с родителями 20−25 лет. Но все бывает и совсем по-другому. Мы поговорили с людьми, чьи родители старше их на 36−48 лет. Они рассказали, как это сказывалось на воспитании, какие конфликты из-за этого возникают, от чего им приходилось отказываться в детстве и что в родителях они до сих пор не могут принять и понять.