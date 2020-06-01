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Чем готовы удивить гостей туристического сезона агроэкоусадьбы Глубокского района
01.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСемьи из городов едут
Городские жители выбрали сельскую пропискуГородской шум на деревенскую тишину Оксана Лашкевич вместе с супругом сменили почти десять лет назад. Взялись обустраивать участок, завели хозяйство. Куры, индюки, свиньи - экспериментировали с разной живностью. А спустя время всерьез занялись разведением коз. Остановились на нескольких породах. Любознательные животные стали брендом деревни Хролы.
Гостям предлагают окунуться в сельский бытГородские жители приезжают в небольшую деревню за местным колоритом. Здесь проходят фотосессии, мастер-классы по изготовлению сыров. А также хозяйка берет гостей на выпас стада и даже готова научить доить коз.
Оксана Лашкевич с улыбкой вспоминает и свой первый опыт. Городской жительнице пришлось искать подход к каждому животному. Сейчас на лугах пасутся около полусотни коз. Из полезного молока хозяйка готовит сыры. В ассортименте пятнадцать видов. Есть своя сыроварня, специальное помещение для созревания, дегустационный зал. К слову, за процессом гости могут понаблюдать через специальное окошко.
Природа Глубокского района вдохновляет на развитие семейного турбизнеса.Владельцы нескольких агроусадеб скооперировались и создали экологический маршрут, где «все включено». Гостей приглашают попробовать белорусские блюда, покататься на лошадях или в собачьей упряжке, организовывают фестивали и тематические вечера.
Запах ржаного хлеба разносится по хутору Скрабатуны. Сначала Ирина Серафимович пекла его только для своей семьи. За натуральность хлеб на кленовом листе полюбили и гости.
Конные прогулки по живописным маршрутамВ белорусскую глубинку Серафимовичи переехали, когда об агроэкотуризме в этих местах никто и не слышал. Сейчас в хозяйстве более тридцати лошадей. Животным есть где разгуляться.
Новичков научат держаться в седле, а уверенных наездников ждут длительные прогулки. Чтобы увидеть белорусскую природу во всей красе, у гостей впереди все лето.
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Семьи из городов едут в белорусские деревни за спокойным отдыхом, колоритом и живописными видами. Популярные курорты на берегу озер или небольшие семейные усадьбы...
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