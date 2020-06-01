В Ченках открыли детский сад

Источник материала: Tut.by

В Ченках открыли новый детский сад на 65 мест. Он появился на месте реконструированного корпуса оздоровительного лагеря «Ченковский бор». Подрядчиком выступил строительный трест № 14, работы проводились под руководством управления капитального строительства Гомельского района. Стоимость проекта 1,5 миллиона рублей.





В Ченковском сельсовете проживают 1098 детей и подростков, из них 468 дошкольников. Поселок постоянно растет. Ежегодно строятся новые жилые дома, в частности, в этом году начнется новая застройка Ченок.









Единственный ясли-сад на 64 места уже давно не вмещал всех желающих. Поэтому многим родителям приходилось отвозить своих малышей в детские сады Гомеля.













— Ченки можно назвать городом-спутником областного центра. Конечно, он будет еще развиваться, и в скором будущем потребуются детские сады. Так что уже сейчас рассматривается вопрос о реконструкции еще двух корпусов под дошкольные учреждения на 130 мест, — отметил во время торжественного открытия сада председатель облисполкома Геннадий Соловей.

Он вручил дошкольному учреждению сертификат на покупку автобуса. А от Гомельского райисполкома — новому детсаду достался сертификат на развитие материально-технической базы.



