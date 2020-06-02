Источник материала: БT

500 граммов фарша (свинина + говядина),

1 яйцо,

2 большие луковицы,

2 ст.л. овсяных хлопьев,

большой помидор,

сладкий перец,

3 зубчика чеснока,

сухую смесь итальянских трав,

розмарин,

100 мл томатного сока,

свежий базилик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фрикадельки в соусе Возьмем: 500 граммов фарша (свинина + говядина), 1 яйцо, 2 большие луковицы, 2 ст.л. овсяных хлопьев, большой помидор, сладкий перец, 3 зубчика чеснока, сухую...

Возьмем:Одну луковицу нужно мелко порубить - можно сделать это с помощью блендера. В фарш добавляем 1 яйцо, измельченный лук, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, соль, перец и смесь итальянских трав. Перемешиваем фарш. Ставим в холодильник.Тем временем займемся соусом. Нарезаем луковицу и отправляем на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанный помидор и сладкий перец. Обжариваем. Добавляем томатный сок, соль и перец по вкусу, розмарин и выдавливаем в массу чеснок. Тушим до почти однородной массы.Достаем фарш из холодильника. Скатываем фрикадельки размером с грецкий орех. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета и сразу складываем в сковороду с соусом. Тушим минут 10 минимум. Но можно и полчаса. Подаем, посыпав мелко нарубленным базиликом.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.