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Фрикадельки в соусе

02.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 500 граммов фарша (свинина + говядина),
  • 1 яйцо,
  • 2 большие луковицы,
  • 2 ст.л. овсяных хлопьев,
  • большой помидор,
  • сладкий перец,
  • 3 зубчика чеснока,
  • сухую смесь итальянских трав,
  • розмарин,
  • 100 мл томатного сока,
  • свежий базилик.
Одну луковицу нужно мелко порубить - можно сделать это с помощью блендера. В фарш добавляем 1 яйцо, измельченный лук, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, соль, перец и смесь итальянских трав. Перемешиваем фарш. Ставим в холодильник.

Если в фарше используется манка или овсяные хлопья, нужно дать им время разбухнуть. В этих случаях фарш лучше поставить в холодильник хотя бы на 15-20 минут. 

Тем временем займемся соусом. Нарезаем луковицу и отправляем на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанный помидор и сладкий перец. Обжариваем. Добавляем томатный сок, соль и перец по вкусу, розмарин и выдавливаем в массу чеснок. Тушим  до почти однородной массы. 

Вместо свежего помидора в этом рецепте можно использовать консервированные помидоры в собственном соку.  

Достаем фарш из холодильника. Скатываем фрикадельки размером с грецкий орех. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета и сразу складываем в сковороду с соусом.  Тушим минут 10 минимум. Но можно и полчаса. Подаем, посыпав мелко нарубленным базиликом. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  500 граммов фарша (свинина + говядина), 1 яйцо, 2 большие луковицы, 2 ст.л. овсяных хлопьев, большой помидор, сладкий перец, 3 зубчика чеснока, сухую...
 
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