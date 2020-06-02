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Фрикадельки в соусе
02.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Если в фарше используется манка или овсяные хлопья, нужно дать им время разбухнуть. В этих случаях фарш лучше поставить в холодильник хотя бы на 15-20 минут.
Тем временем займемся соусом. Нарезаем луковицу и отправляем на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанный помидор и сладкий перец. Обжариваем. Добавляем томатный сок, соль и перец по вкусу, розмарин и выдавливаем в массу чеснок. Тушим до почти однородной массы.
Вместо свежего помидора в этом рецепте можно использовать консервированные помидоры в собственном соку.
Достаем фарш из холодильника. Скатываем фрикадельки размером с грецкий орех. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета и сразу складываем в сковороду с соусом. Тушим минут 10 минимум. Но можно и полчаса. Подаем, посыпав мелко нарубленным базиликом.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 500 граммов фарша (свинина + говядина), 1 яйцо, 2 большие луковицы, 2 ст.л. овсяных хлопьев, большой помидор, сладкий перец, 3 зубчика чеснока, сухую...
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