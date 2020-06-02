ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Во время немецкой бомбежки людей завалило в собственном дворе - сейчас минчанин посвятил им памятник

02.06.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во дворе Третьего дома Советов, что на пересечении улиц Богдановича и Сторожевской, появился необычный камень. На нем надпись: «1 июня 1941 г. 146 чел.», рядом схематично нарисован самолет, он бомбит Минск. Этот народный памятник привлекает внимание к трагедии, которая произошла прямо здесь в первые дни войны. TUT.BY разыскал человека, которому не все равно.


Стихийный памятник на камне во дворе минской пятиэтажки

Кто поставил памятник во дворе

Александру Крюковскому — 67, он преподаватель в Минском торговом колледже. В историческом доме на Богдановича, 23 живет уже больше двадцати лет. Мужчина скромно рассказывает:

— Мысль о погибших прямо здесь людях уже давно меня мучает — решил хоть так отметить их память.


Александр Крюковский рассказывает, что до войны в их доме, тогда прописанном по улице Максима Горького, жили семьи красных командиров. В бомбоубежище прятались женщины и дети, не только из этого, но и из окрестных домов

Речь идет о событиях 24 июня 1941 года. Жители этой и окрестных домов прятались в бомбоубежище во дворе во время немецкой бомбардировки.

— Бомба разорвалась, и часть дома рухнула на убежище. Выход из подземелья просто завалило! Люди не выжили, потому что не смогли выбраться, — рассказывает Александр Иванович.


Вентиляционная шахта бомбоубежища, которое до сих пор находится во дворе дома

В прошлом году, перед Европейскими играми, во дворе дома вели какие-то работы.

— Этот камень показался из-под земли. Потом рабочие ушли, а он остался. Я подумал, что надо бы его как-то приспособить. Написал слова — может, кто-то пройдет и задумается, что здесь случилось.

«Погибло более 100 человек». Что случилось здесь в 1941-м

Появление камня заметил в конце мая краевед Антон Рудак. Он отметил в фейсбуке, что памятник здесь должен был появиться уже давно: «Не ўяўляю, хто ды калі гэта зрабіў, як і адкуль дакладная лічба ахвяраў, але ж даўно была пара».


Дом на Богдановича, 23 называют: Третий дом Советов

Про трагедию этого минского двора писали раньше. Журналист Сергей Крапивин приводил воспоминания нескольких человек, в том числе заместителя председателя Совнаркома БССР Ивана Крупени:

«Кто был в этот день и ночью в Минске, тот может сказать: из всего страшного, что я видел в жизни, самое страшное было здесь… Раскиданы, как пушинки, камни, которыми были вымощены улицы… На перекрестке улиц Советской и Урицкого лежали опрокинутые трамвайные вагоны, превратившиеся в братскую могилу людей всех возрастов… В 3‑м Доме Советов женщины и дети решили укрыться в подвале. Взорвавшаяся рядом бомба вызвала пожар. Огонь перекрыл все подъезды и подходы. Там погибло более 100 человек».


Александр Крюковский — не архивист, но человек начитанный. Он объясняет, что число погибших в этом дворе — 146 — вычитал в прессе в начале двухтысячных, однако подробностей сообщить не может.

— Кое-что мне рассказывали и жители нашего дома — когда мы заехали сюда в конце девяностых, еще были живы люди постарше. Говорят, людям, заваленным в бомбоубежище, даже не помогали — до них просто никому не было дело, тут же хаос был в первые дни!

Александр Иванович кивает на многоэтажку в том же дворе, напротив их дома.

— После войны на том месте был лагерь немецких пленных — это они уже стали освобождать завалы и обнаружили погибших, — мужчина рассказывает что знает.


В подвальной части дома по Богдановича, 23 находятся различные заведения — частично они расположены в помещениях бывшего бомбоубежища

По словам Александра Крюковского, его более активные соседи по дому не раз пытались обратить внимание чиновников на историю двора. С памятником ничего не вышло, пока добились справедливости только по другому поводу — на 3-м доме Советов указали точный год постройки — 1936-й. Раньше было написано 1947, но это всего лишь дата послевоенного восстановления.

Минск с изнанки. 3-й дом Советов у Троицкого предместья: ванны-бассейны и бомбоубежище

Неравнодушный минчанин говорит — в той бомбежке из его семьи никто не погиб. Его предки жили тогда в другой части Беларуси — между Витебском и Оршей.

— Но у нас семья в войне пострадала. Кто на фронте был, кто в партизанах, кто в немецком концлагере. Похожая история и у жены, — когда Александр Иванович вспоминает о семейном прошлом, он почти плачет. — Сам я стараюсь читать литературу о том, что было, причем мне интересен взгляд на события с разных сторон… Но война столько судеб перемешала! Конечно, какой-то настоящий памятник здесь нужно поставить. Знаете, народ — это память через поколения.

Читайте также

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пересечении улиц Богдановича и Сторожевской стоит Третий дом Советов. Во дворе исторической пятиэтажки совсем недавно появился необычный камень. На нем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чем готовы удивить гостей туристического сезона агроэкоусадьбы Глубокского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика