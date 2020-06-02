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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском районе открылся новый детский сад Новый детский сад открыли в поселке Ченки. Это интенсивно развивающийся Гомельский район, где ежегодно вводятся в строй новые жилые дома. Теперь родителям не...

Новый детский сад открыли в поселке Ченки. Это интенсивно развивающийся Гомельский район, где ежегодно вводятся в строй новые жилые дома. Теперь родителям не придется возить детей в областной центр. В современный садик превратили свободный корпус оздоровительного лагеря. На реализацию проекта пошло 1,5 миллиона рублей. В перспективе в этом районе реконструируют еще два аналогичных корпуса под комплекс Дошкольного центра развития ребенка. Также ожидается сдача новых и модернизированных объектов культуры и спорта.