|
В Беларуси сняты ограничения на посещение лесов
02.06.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДождливо и ветрено сегодня в Беларуси. Благодаря осадкам ограничения на посещение лесов сняты на всей территории страны. Пожароопасная обстановка - стабильна. Оперативно отслеживать ситуацию можно на специальной интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождливо и ветрено сегодня в Беларуси. Благодаря осадкам ограничения на посещение лесов сняты на всей территории страны. Пожароопасная обстановка - стабильна....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)