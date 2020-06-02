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В Беларуси сняты ограничения на посещение лесов

02.06.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дождливо и ветрено сегодня в Беларуси. Благодаря осадкам ограничения на посещение лесов сняты на всей территории страны. Пожароопасная обстановка - стабильна. Оперативно отслеживать ситуацию можно на специальной интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.

 
 
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Дождливо и ветрено сегодня в Беларуси. Благодаря осадкам ограничения на посещение лесов сняты на всей территории страны. Пожароопасная обстановка - стабильна....
 
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