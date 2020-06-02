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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси создадут сеть межрегиональных клиник Современная медицинская диагностика в любой точке страны в течение часа. Чтобы достигнуть этой цели, Минздрав оснастит около 18 региональных клиник компьютерными...

Современная медицинская диагностика в любой точке страны в течение часа. Чтобы достигнуть этой цели, Минздрав оснастит около 18 региональных клиник компьютерными томографами, техникой для ультразвуковой диагностики. В итоге такие центры будут доступны в радиусе 70 километров. Работа над этой концепцией не прерывается и во время пандемии. На реализацию пойдут также средства Всемирного банка. Соглашение на 90 миллионов долларов Минздрав подписал вчера.