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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня к выпускным экзаменам приступят девятиклассники Испытания пройдут еще 4 и 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, решат контрольную работу по математике....

Испытания пройдут еще 4 и 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, решат контрольную работу по математике. Аттестаты торжественно вручат 10 и 11 июня. Свидетельства об общем базовом образовании в этом году получат более 13 тысяч подростков.