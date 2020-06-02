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Сегодня к выпускным экзаменам приступят девятиклассники
02.06.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИспытания пройдут еще 4 и 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, решат контрольную работу по математике. Аттестаты торжественно вручат 10 и 11 июня. Свидетельства об общем базовом образовании в этом году получат более 13 тысяч подростков.
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Испытания пройдут еще 4 и 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, решат контрольную работу по математике....
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