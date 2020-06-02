В Гомеле продолжают судить тех, кто пришел 7 мая к «Белтелекому» на акцию поддержки Тихановского

Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжают судить тех, кто приходил 7 мая на митинг в поддержку блогера Сергея Тихановского. Тем, кого задержали сразу, дали штрафы и сутки. Но личности тех, кто не попал в тот день в автобус с ОМОНом, а затем и в Центральный РОВД, устанавливают — и людям приходят повестки явиться в суд. Там их судят по статье 23.34 КоАП (Организация или участие в несанкционированном массовом мероприятии).





Так, 1 июня в суд Центрального района пригласили гомельчанина Валерия Смеяна. Он был у «Белтелекома» 7 мая.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 12 базовых единиц (324 рубля).

При этом судья пояснил, что санкции статьи 23.34 КоАП предусматривают как предупреждение, так и штрафы до 30 базовых величин или арест. Но с учетом того, что на иждивении у Смеяна трое малолетних детей, суд смягчил ему наказание и назначил средний штраф.

Вопрос, почему бы не дать тогда самое мягкое наказание в виде предупреждения, остался без ответа.



Валерий Смеян

Ранее, 29 июня, на 10 базовых единиц (270 рублей) суд оштрафовал Алексея Романова. Кстати, на этом его приключения не закончились — милиционеры буквально «не пустили» его на воскресный пикет к универмагу. Мужчину продержали около восьми часов в отделе, а затем отпустили.

«Я вышел из дома и ко мне подбежали три человека в штатском, представились сотрудниками, схватили меня и запихнули в машину. Я спрашиваю: „Я задержан?“ Говорят, нет. Так я могу идти? Тоже нет. Привезли в Центральный РОВД. На вопрос, за что я задержан, ответили, что вы не задержаны, вы приглашены. Мне стало плохо, вызвали скорую. Они сделали укол. Но меня не отпустили. Потом около 16 часов мне снова было плохо, снова взывали скорую. Отпустили в седьмом часу вечера. Буду жаловаться в комитет по правам человека», — сообщает Алексей.



Алексей Романов

«Не пустили» на пикет к универмагу и гомельчанку Светлану Нарсину: встретили под подъездом, показали удостоверения, провели до авто, завезли в райотдел, продержали до вечера — и отпустили.

7 мая женщина также была на митинге и ей тоже пришла повестка из суда — рассмотрение ее дела назначено на 4 мая.

Также за участие в митинге почти месячной давности в ближайшие дни будут судить Дмитрия Каневского и Аллу Гречку. Возможно, отыщут кого-то еще.

Напомним , 7 мая после митинга в Гомеле в поддержку задержанного блогера Сергея Тихановского были задержаны 20 человек. На всех составили протоколы. А Юрий Власов, Иван Ремезовский и Виталий Грицков были арестованы на 15 суток.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в течение мая в Беларуси прошло около 155 судов по политически мотивированным административным делам в отношении как минимум 132 человек. Из них более 135 судов — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).