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В Гомеле продолжают судить тех, кто пришел 7 мая к «Белтелекому» на акцию поддержки Тихановского
02.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле продолжают судить тех, кто приходил 7 мая на митинг в поддержку блогера Сергея Тихановского. Тем, кого задержали сразу, дали штрафы и сутки. Но личности тех, кто не попал в тот день в автобус с ОМОНом, а затем и в Центральный РОВД, устанавливают — и людям приходят повестки явиться в суд. Там их судят по статье 23.34 КоАП (Организация или участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Так, 1 июня в суд Центрального района пригласили гомельчанина Валерия Смеяна. Он был у «Белтелекома» 7 мая.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 12 базовых единиц (324 рубля).
При этом судья пояснил, что санкции статьи 23.34 КоАП предусматривают как предупреждение, так и штрафы до 30 базовых величин или арест. Но с учетом того, что на иждивении у Смеяна трое малолетних детей, суд смягчил ему наказание и назначил средний штраф.
Вопрос, почему бы не дать тогда самое мягкое наказание в виде предупреждения, остался без ответа.
Ранее, 29 июня, на 10 базовых единиц (270 рублей) суд оштрафовал Алексея Романова. Кстати, на этом его приключения не закончились — милиционеры буквально «не пустили» его на воскресный пикет к универмагу. Мужчину продержали около восьми часов в отделе, а затем отпустили.
«Я вышел из дома и ко мне подбежали три человека в штатском, представились сотрудниками, схватили меня и запихнули в машину. Я спрашиваю: „Я задержан?“ Говорят, нет. Так я могу идти? Тоже нет. Привезли в Центральный РОВД. На вопрос, за что я задержан, ответили, что вы не задержаны, вы приглашены. Мне стало плохо, вызвали скорую. Они сделали укол. Но меня не отпустили. Потом около 16 часов мне снова было плохо, снова взывали скорую. Отпустили в седьмом часу вечера. Буду жаловаться в комитет по правам человека», — сообщает Алексей.
«Не пустили» на пикет к универмагу и гомельчанку Светлану Нарсину: встретили под подъездом, показали удостоверения, провели до авто, завезли в райотдел, продержали до вечера — и отпустили.
7 мая женщина также была на митинге и ей тоже пришла повестка из суда — рассмотрение ее дела назначено на 4 мая.
Также за участие в митинге почти месячной давности в ближайшие дни будут судить Дмитрия Каневского и Аллу Гречку. Возможно, отыщут кого-то еще.
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Тем, кого задержали сразу, дали штрафы и сутки. Но личности тех, кто не попал в тот день в автобус с ОМОНом, а затем и в Центральный РОВД, устанавливают - и людям...
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