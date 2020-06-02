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Дорожная инфраструктура не всегда рассчитана на детей





ГАИ призывает снизить скорость и включить ближний свет фар

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Внимание - дети!" Инспекторы ГАИ призывают водителей быть крайне внимательными "Внимание - дети!" В Беларуси продолжается профилактическая акция. В начале летних каникул количество аварий с участием несовершеннолетних растет. Инспекторы ГАИ...

"Внимание - дети!" В Беларуси продолжается профилактическая акция. В начале летних каникул количество аварий с участием несовершеннолетних растет. Инспекторы ГАИ призывают водителей быть крайне внимательными. А родителям не лишним будет напомнить детям о правилах безопасности.О поведении на дорогах -11-летний велосипедист не спешился и врезался в движущийся автомобиль. Его ровесник выбежал на дорогу из-за припаркованного авто и попал под колеса мусоровоза; двухлетний ребенок на самокате выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора и тоже попал под колеса машины: мать сказала, что обычно он ездит только на зеленый - в два года! Это все аварии с участием детей, закончившиеся тяжелыми травмами и даже гибелью. Повод задуматься, кто в ответе за малолетних участников дорожного движения и с кого они берут пример. Летом дети становятся свободнее в своих перемещениях. И именно в это время увеличивается количество ДТП с их участием - на 15 %. Если учесть особенности этого года: сокращение путешествий и ограничения на посещение бабушек и дедушек - есть опасность, что данный процент вырастет.Юрий Важник продвигает инициативы, связанные с безопасностью на дорогах, много лет. Знаком с международным опытом. Говорит, чаще мы сосредоточены на дороге в школу. Но это 10-15 % аварийности, так как этому маршруту уделяется много внимания. Основная опасность для детей - остальной город.В Беларуси за 4 месяца текущего года погибли 4 ребенка и 115 получили травмы различной степени тяжести. В преддверии каникул Госавтоинспекция проводит акцию "Внимание - дети!" и призывает водителей повысить бдительность, включить ближний свет фар и снизить скорость. ГАИ рекомендует водителям быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворе - снижать скорость до минимума. А родителям стоит еще раз напомнить своему ребенку, что дорога - это опасность, а не Диснейленд.